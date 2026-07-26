施政报告2026︱陈茂波冀市民市民积极参与 共建更高效美丽家园

政府正在制定香港特区首个五年规划，同时行政长官新一份《施政报告》亦正进行公众咨询。财政司司长陈茂波表示，过去几十年，政府持续投入资源，加速基建、推动香港朝更宜居宜业的方向发展。这亦是正在进行公众咨询的香港五年规划和行政长官《施政报告》的重要议题，期待市民积极参与，汇聚更大的能量，一起共建更智能、高效、便捷和绿色的美丽家园。

北都是未来经济发展新引擎

陈茂波在网志表示，上周一场以「宜居城市」为主题的咨询会，有超过80位来自规划、环境、社福、智库、以及专业团体和组织的代表到来，从不同角度合力为香港宜居城市的进一步发展出谋献策；市民并对北部都会区的发展都充满期待，认为北都优美的自然生态、良好的空间规划布局、便捷的交通配套，优质的大专教育、将与导入的科企、人才和产业有机结合，让其可以发展成为一个宜居宜业宜学宜游的都会区、也是香港未来经济发展的一个新引擎。

上周，陈茂波主持了一场以「宜居城市」为主题的《香港首个五年规划》及《2026年施政报告》联合咨询会。陈茂波网志

陈茂波指，目前北都内的四个新发展区已经动工，超过520公顷土地已收回，约120公顷完成平整。未来五年，北都将提供超过7万个房屋单位、100万平方米经济楼面面积；如果以未来十年来看，北都将有约24万个房屋单位及逾1 000万平方米的经济楼面面积落成。北都内各个社区以「15分钟生活圈」理念来规划，以合理配置各类社区设施，市民步行或踩单车不超过15分钟，便可解决大部分日常生活所需。也希望借着发展北都的契机，逐步提升市民居住和生活的空间。

他续称，「基建带动、产业导入」，是北都发展的核心，也为日后区内的市民提供更便捷的通行，以及更多的就业机会。产业方面，北都会推动创科和多元产业发展，预计创造约50万个新工作职位。

年内「智方便」用户提供「AI助手」

陈茂波表示，北都的另一特点是拥有自然环境优美的郊野和海湾。面积达530公顷的红花岭郊野公园前年成立，成为香港第25个郊野公园；政府亦正推展面积超过300公顷的三宝树湿地保育公园，第一期工程最快今年底展开，争取2031年完成。

他指，一个城市要宜居宜业宜游，离不开高效便捷的城市管理，这也关系到市民日常生活的直接感受。陈茂波透露，今年内，会为「智方便」用户提供「AI助手」，解答用户查询及提供更个人化服务，进一步提升用户体验。至于数码企业身份正在开发中，预计今年内推出，其后逐步扩展服务。