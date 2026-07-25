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台风红霞｜李家超宣布明天地区咨询会延期 指示各部门全面应变台风威胁

政情
更新时间：19:06 2026-07-25 HKT
发布时间：19:06 2026-07-25 HKT

台风红霞逼近，行政长官李家超在社交媒体发文，指原定明日（26日）举行的香港第一个五年规划及2026年《施政报告》地区咨询会将会延期进行。他亦呼吁市民保持警觉，继续留意政府发放的最新天气消息。

他指由于台风红霞逐渐逼近香港，已指示各相关部门作出全面和充分的准备及应变部署，以应对红霞可能为香港带来的威胁。政府各部门会坚守岗位，全方位部署，致力保障市民的生命财产和公共安全。

李家超宣布明天地区咨询会延期，并指示各部门全面应变台风威胁。资料图片
李家超宣布明天地区咨询会延期，并指示各部门全面应变台风威胁。资料图片

他续称，预计八号烈风或暴风信号除下后，红霞仍可能为本港带来狂风暴雨，故此为确保参加者安全，原定明日（26日）举行的香港第一个五年规划及2026年《施政报告》地区咨询会将会延期进行。

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