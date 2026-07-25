来片．一分钟话你知｜新加坡急了！高薪人才逆袭涌港 对冲基金、家办点解拣香港？

疫情后，常有人指，香港的高薪金融人才，已全部流失至新加坡，但不少人才其实已经回流，如今甚至连新加坡也开始担心，会有更多人才被香港反过来吸引过去。《金融时报》报道，新加坡金融管理局，正与投资业界商讨减税。

当地投资专业人士警告，香港计划推行全面的税制改革，可能吸引高薪的投资组合经理转战香港。甚至有新加坡基金公司，考虑在香港设立办公室。

香港这次的改革，将会扩阔基金定义及合资格投资范围，放宽基金与家族办公室的免税条件，也会优化「附带权益」税务安排，让私募基金、对冲基金及投资经理，更容易按投资表现，获得税务优惠。

截至去年年底，香港拥有超过3380间单一家族办公室，资产及财富管理规模约为35万亿港元。香港去年亦重登全球IPO集资第一位，带动银行、基金及专业服务机构重新请人。

早前有报道已经指出，部分疫情期间搬往新加坡的金融专才返还香港。人力资源公司Links International亦观察到，越来越多银行高层，由新加坡同英国回流。原因在于香港的金融活动回暖，熟悉中国市场的人才更受欢迎，加上新加坡聘请资深人才的成本高得好交关。

人才是「用脚投票」的，这次连新加坡也要研究出招应对，正正说明香港作为国际金融中心的竞争力，不但止返紧嚟，更让竞争对手感受到切实的压力。