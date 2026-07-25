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田北辰：路政署引入新铺路技术 石屎沥青优点兼备 夜间施工可望告别「坐过山车」

政情
更新时间：14:47 2026-07-25 HKT
发布时间：14:47 2026-07-25 HKT

实政圆桌召集人田北辰表示，香港路面工程长期面对的困局，有望藉新技术突破。他指出，龙翔道、坚拿道天桥等主要干道，因车多路窄及重型车辆频繁使用，路面长年凹凸不平，驾驶者苦不堪言，更经常戏谑为「坐过山车」。

路政署引进新技术  兼具石屎耐用度与沥青平滑行车感

田北辰分析，过往问题症结在于两种传统铺路材料各有致命缺陷。第一，石屎路面虽然极为耐用，但行车时异常颠簸嘈吵，且维修时需以机器凿开，产生的巨大噪音令工程无法取得夜间施工许可，导致政府往往却步，最终日间亦需长期封线维修，工期动辄长达一年。第二，沥青路面铺设成本低、行车感觉舒适，惟极不耐用，使用不久便需重铺，造成市民常见的「铺完又铺」循环。

田北辰提到，路政署最近引进一项内地已应用数年的新技术，其最大突破在于可直接在旧石屎路面上铺设新物料，无须凿走原有石屎。该技术带来三大好处：一是两全其美，兼具石屎的耐用度与沥青的平滑行车感；二是施工速度极快，以一条约2,700米长的三线路段计算，工期由以往一年缩短至约两个月（60日）；三是极度不扰民，因无须凿石屎，工程可于夜间进行，每晚封一线铺设100米，日间全线恢复通车，完全不影响日间交通。

田北辰透露，他早年任内已听闻此技术，并一直倡议政府引入。他指今届路政署署长作风稳健，在内地测试后，更在香港一些表面无恙的路段暗中试行，确认技术完全可行才正式公布。他对此表示拭目以待，期望技术能切实加快工程进度，让香港市民真正告别「坐过山车」的颠簸体验。

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