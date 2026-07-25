立法会访京︱总结行程收获满满 李慧琼：个别议员缺席不影响考察的历史意义

第八届立法会议员完成国家事务研修考察今日（25日）由北京回港，抵港后于机场会见传媒。立法会主席李慧琼形容「收获满满」，并以「启发于心，回馈于行」总结今次行程，并透露全体议员昨日(24日)下午获中央港澳办、国务院港澳办主任夏宝龙接见，获勉励要协助特区政府解决社会「老大难问题」。至于今次未能全体议员访京，她表示个别议员缺席不会影响考察的历史意义，又笑言「88」也是一个幸运数字。

议员踊跃反映本港各方情况

李慧琼表示，昨日与夏宝龙会面的座谈会上，议员踊跃反映本港创科、人口、教育及北都发展等情况，而夏宝龙肯定第八届立法会工作，强调中央全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针不会变；并鼓励议员在新时代下发挥角色，促进良政善治，解决市民「急难愁盼」的需求。

李慧琼感谢中央部委及国家行政学院安排，透露专家讲者的授课具备高质量及高份量，且拥有丰富实战经验。她表示，考察内容涵盖民生、创科等不同领域，让议员「用心、用脚」去体会国家「中国式现代化」的发展，让他们能立足大局、胸怀国家、放眼世界，同时兼顾社区老百姓的细节需求。

对于今次获安排于人民大会堂与夏宝龙会面，而非港澳办大楼，李慧琼表示，有关地点是由港澳办作出的安排，而人民大会堂是国家最高权力机关，中央选择在此接见立法会首次研修考察团，充分显示出中央对立法会的高度重视。她续指，行程中亦有一堂课专门讲解立法工作，相信有关安排亦是期望议员能借此了解全国人大的工作。她透露，部分议员是首次进入人民大会堂，大家都对此感到十分高兴。

个别议员缺席不会影响考察的历史意义

问及选委界议员文颕怡因何理由缺席，以及对于无法完整90名议员访京研修会否失望。李慧琼回应指，文颕怡是因个人理由请假，她不便透露具体原因，但她相信及接纳其请假申请。她强调，个别议员缺席不会影响考察的历史意义，又笑言「88」也是一个幸运数字。她相信在考察研修后，包括文颕怡在内的所有议员，都会共同探讨如何将学到的理论及考察体会，转化为立法会未来的实质工作。

对于今次考察「闭环式管理」，李慧琼解释，国家行政学院是国家高级干部的学习单位，过往举办的学习班或研修考察，都规定学员不能对外发放行程。她指出，今次立法会到学院研修，配合并遵守相关规矩是「合情合理」，直言「每个地方都有规矩，我哋守规矩系好应该嘅，避免特殊化」。不过，她亦感谢学院体谅香港社会及传媒对考察团的关注，让立法会秘书处尽力在符合学院要求与公众知情权之间取得平衡，每日透过不同社交平台交代进度，部分议员亦有作适度分享，期望大众能够理解。



立会将展现新风气加强调研

她又透露，行政长官李家超将于下周二（28日）出席立法会交流会，届时会分享学习体会。未来立会将展现新风气，加强调研，担当政府改革的忠实伙伴，秉持「人民至上」理念，让施政真正惠及市民。

记者：陈耀霆

摄影：刘骏轩



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