宏福苑｜合安已梳理逾80万份文件 麦美娟：正处理维修基金退款及合约

接手大埔宏福苑业主立案法团的合安管理有限公司，早前召开特别业主大会。民政及青年事务局局长麦美娟今早（25日）在一电台节目中表示，合安由前管理公司接收超过80多万份文件，正梳理每个单位过去数十年的供款情况，亦正处理维修基金退款和屋苑合约等事宜。她又指，合安已聘请专业保险顾问，其中大维修火险的20亿元最高赔偿额，政府收购业权时会同时承担不确定性，包括是否可获赔偿和最终赔偿金额，其他保险的业主索偿权将不受影响。

被问及合安召开业主大会时，有市民投诉未能入场或与同行家人分开，合安会否更新相关安排。麦美娟强调合安作为政府根据《建筑物管理条例》委任管理人及专业管理公司，在召开业主大会时会按相关条例的要求进行业主大会。她指出，大会场地安排完全是出于方便业主考虑，自宏福苑发生大火后，业主目前暂住于不同地区的过渡屋，包括香港仔、元朗以及启德等。因此在不同区域设立场馆，是为了方便散居各区的业主参与大会。她相信，合安在筹备下次会议时，会考虑法例要求及如何方便业主。

麦美娟澄清部分问题超合安法定权责

对于有业主不满部分问题未获合安全面解答，麦美娟指业主在大会上提出的部分疑问，实际上已超越管理人的法定权责，而且合安已承诺会将相关疑问及意见转达至有关部门。事实上，合安作为专业管理公司，在过去数月已处理大量交接工作，包括梳理前管理公司交接的80多万份文件，厘清各单位的供款及欠款状况。她续指，目前大维修基金的退款进展顺利，已有超过九成业主完成登记，退款支票亦已陆续发放，合安将继续全力协助业主。

将第二次修订《建筑物管理条例》

麦美娟强调，业主的大厦管理意识十分重要，政府期望能为业主提供专业知识及服务协助。她指出，现时正在处理过去十多年未有妥善完成的工作，包括2024年进行第一次修订《建筑物管理条例》，并将会进行第二次修订，希望《建筑物管理条例》与时俱进，条例会为业主在管理上的空白地方提供清晰规则。她期望业主能善用政府提供的平台，做好大厦管理工作。

截至六月底「联厦联管」 已接触43栋旧楼

另外，「联厦联管」试验计划已扩展至全港所有有需要地区。麦美娟指出，截至6月底，非政府组织已成功接触43幢目标大厦，当中两幢大厦已签署意向书，三栋则已聘用物业管理公司负责相关工作。参与试验计划的大厦，每户每月平均管理费介乎50至200元，费用已涵盖保安、清洁及召开会议等基本管理项目，如需额外服务则须另外增加费用。 她希望以合理和低廉的费用为居民提供专业管理服务。

至于民政事务总署要求所有酒店及宾馆，须为宾客提供合适的防烟头套。麦美娟表示在签发牌照时，由牌照处订立不同的消防安全要求，目标为保障旅客安全。有关新规已设立过渡期，供酒店及宾馆业界作出过渡安排。鉴于业界对落实要求持不同意见，麦美娟强调，特区政府、社会大众与酒店宾馆业界的出发点一致，均致力提高消防安全。当局稍后将与宾馆业界召开详细会议，商讨具体的落实安排，期望在保障旅客安全的同时，亦能兼顾业界的经营情况。