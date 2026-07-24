立法会议员北京研修班结业 周霁颁证书 李慧琼：配合政府破解深层矛盾

第八届立法会议员在北京的国家事务研修考察今日（24日）圆满结业，港澳办副主任周霁出席结业式并颁授证书。立法会主席李慧琼感谢国家行政学院等机构的筹划，并强调议员将把「人民至上」的先进治理理念带回香港，全力配合特区政府施政，破解深层次矛盾。

第八届立法会议员在北京的国家事务研修考察今日（24日）圆满结业。李慧琼fb

港澳办副主任周霁出席结业式并颁授证书。李慧琼fb

秉持人民至上理念配合施政

李慧琼指，研修考察期间，议员参与了一系列高水平的专题讲授和丰富的现场教学，形容是次行程是一场深刻、发人深省的思想盛宴，令议员获益良多，将会更好装备议员以更有效履行职责。

她又强调，作为民意代表，议员在研修中更加明确了「人民至上」这一根本价值的重要份量，亦更深刻认识到，作为特区管治团队的重要组成部分，必须不断提高政治站位，始终胸怀「国之大者」。是次研修亦为议员提供拓宽视野、对标国家战略的契机，让议员清晰认识到防范及化解重大风险的关键所在，并进一步增强了维护国家安全和提升社会治理水平的大局意识与责任意识。

在未来的议政工作中，议员将全力配合特区政府依法施政，着力破解香港社会深层次矛盾，并推动经济高质量发展，展现立法会的担当与作为。