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民政署促酒店宾馆提供防烟头套 梁熙：为业界落实防火措施提供明确安全方向

政情
更新时间：19:11 2026-07-24 HKT
发布时间：19:11 2026-07-24 HKT

香港餐旅业协会近日接获会员查询，指收到民政事务总署来信，要求酒店及宾馆在处所内提供防烟头套，提升火警安全保障水平。香港餐旅业协会主席梁熙在社交媒体表示全力支持，协会认为措施切合保障市民及旅客的安全与利益，回应大众对防火意识日益提升的需求，并承诺会向会员讲解及全力配合。

防烟头套提升火警逃生率

在火警意外中，最致命的因素往往并非火焰本身，而是浓烟及有毒的燃烧产物。梁熙指出，即使处所设有清晰的逃生路线，烟雾仍可能在短时间内削弱逃生者的视野与呼吸能力，难以辨识方向，严重阻碍安全疏散。他认同防烟头套能有效阻隔有毒气体，为逃生者争取宝贵的时间，从而减低伤亡风险。

梁熙表示，防烟头套的实际效用已有具体案例印证，就在今年5月发生的慈乐邨火警中，一名居民立即戴上防烟头套并最终成功逃生。他认为事件充分显示出防烟头套在危急时刻的关键作用，不仅为市民提供信心，亦为业界落实防火措施提供明确的安全方向。

餐旅业界积极配合政府防火措施

餐旅业界一向重视顾客的安全。协会强调，酒店及宾馆作为旅客的临时居所，更有责任提供完善的防火配套。在处所内引入防烟头套，提升住客的安全感，亦展示业界对公共安全的承担。

餐旅业协会表明将积极配合政府的有关要求，并鼓励会员在推行措施的过程中加强宣传与教育，让住客清楚了解防烟头套的使用方法，确保有关设备在紧急情况下能发挥最大效用，为市民及旅客提供更安心的环境。

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