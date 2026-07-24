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林定国率代表团赴京出席联席会议 提12项建议深化一带一路合作

政情
更新时间：17:20 2026-07-24 HKT
发布时间：17:20 2026-07-24 HKT

「一带一路」建设联席会议第九次联席会议今日（24日）于北京举行，「一带一路」发展小组组长林定国率领特区政府代表团出席，与国家发改委副主任周海兵等中央部委代表深入交流，回顾过去一年的工作成果，并就国际调解、法律人才培训及绿色发展等范畴，向中央提请12项务实合作建议，以积极融入国家发展大局。

林定国表示，今年是「十五五」开局之年，特区政府已在首份《香港五年规划》咨询文件中贯彻支持香港深度参与高质量共建「一带一路」的方向。双方在会议上回顾了过去一年特区政府在开拓经贸网络、加强航空港口互联互通、推动绿色金融及绿色发展合作，以及推广文化艺术旅游交流等方面的进展。特区政府亦向中央部委提请12项工作建议，涵盖国际调解、法律培训、内地企业经港出海、建筑产业、税务、离岸人民币业务、风险管理、绿色人才培训、氢能发展及旅游等范畴。

律政司司长林定国以特区政府「融入国家发展大局督导组」下「一带一路」发展小组组长的身份，率领特区政府同事和其他代表，到北京出席「一带一路」建设联席会议第九次联席会议。林定国fb
律政司司长林定国以特区政府「融入国家发展大局督导组」下「一带一路」发展小组组长的身份，率领特区政府同事和其他代表，到北京出席「一带一路」建设联席会议第九次联席会议。林定国fb

林定国亦特别感谢中央大力支持国际调解院总部落户香港，强化香港作为国际调解之都的角色。展望将来，特区政府将持续开拓「一带一路」新商机，深化务实合作，巩固「一国两制」下独特优势，积极融入国家发展大局。

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