高官任命｜黄嘉华8.10出任民航处处长 接替廖志勇

政府今日（24日）宣布高层官员任命，现任民航处副处长黄嘉华将于2026年8月10日正式出任民航处处长。她将接替于同日展开退休前休假的现任处长廖志勇，并成为香港回归以来首位出掌民航处的女处长。

黄嘉华成首位民航处女处长

公务员事务局局长杨何蓓茵表示，黄嘉华具备丰富的民航专业知识和经验，深信她上任后定能带领民航处妥善应对未来的各项挑战。

根据政府简历，黄嘉华于1997年6月加入民航处任职助理民航事务主任，其后在部门拾级而上，于2014年6月晋升为总民航事务主任，2020年8月晋升为民航处助理处长，并于2024年7月起出任民航处副处长至今。

廖志勇退休 杨何赞推动三跑及国产客机发展

对于即将退休的廖志勇，杨何蓓茵表示，廖志勇在政府服务36年间，一直致力巩固及提升香港作为国际航空枢纽的地位，任期间领导民航处在推动本地航空业疫后复常、支持国产飞机发展，以及落实三跑道系统建设等多方面均贡献良多，并衷心祝愿这名机长退休生活愉快。