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立法会访京︱夏宝龙与全体议员座谈交流 肯定立法会工作 勉持续认真履职

政情
更新时间：21:20 2026-07-24 HKT
发布时间：21:20 2026-07-24 HKT

中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今午（24日）在人民大会堂香港厅，与香港特区立法会议员国家事务研修班全体学员座谈交流。据了解，座谈历时约4小时，多名议员轮流发言表达意见，官员以听为主。之后夏宝龙与议员在大会堂共晋晚餐。

议员在座谈会上踊跃发言，分享了研修学习体会，并就议员履职和对香港最新经济发展和社会状况，以及创新科技等不同范畴发表意见。夏宝龙则肯定立法会工作，鼓励议员要加强学习、加强团结，持续认真履职。他强调中央坚持全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针不会变。在新形势下，立法会要更好发挥作用，支持行政长官和特区政府依法施政，提升特区治理效能，为香港发展注入新动能，为市民解决急难愁盼问题。

李慧琼：议员须树立大局观

立法会主席李慧琼在座谈交流时指出，是次研修，每位议员都收获丰富，透过系统学习更加深入认识国家发展理念与治理体系。她又指，议员必须树立大局观念，跳出框架，从国家与香港的整体利益出发去思考问题。面对国家「十五五」规划与香港编制首份五年规划的重大机遇，立法会要主动对接，议员应不断充实知识储备，提升调研能力，确保每项法案审议和施政建议都经得起历史和实践的考验。

中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方，中央港澳工作办公室副主任、中央政府驻港联络办主任周霁，中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室副主任章冬梅、农融参加。

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