葵涌医院新大楼住院服务分阶段启用 千张精神科病床 病房标配花园

葵涌医院今日（24日）公布，继精神科门诊服务迁入医院新大楼后，住院病人服务亦将于下周一（27日）起，分阶段搬迁至医院新主座大楼和儿童及青少年服务座。

葵涌医院一直为葵涌、青衣、荃湾、北大屿山，以及旺角、深水埗和黄大仙等地区的精神病患者提供精神科服务，覆盖全港四分一的精神科病人。医院新大楼总建筑楼面面积由重建前的约80,000平方米，增加至约134,000平方米，增幅超过67%。随着整体空间提升，葵涌医院能在更宽敞理想的环境下，为病人提供更整全的精神科护理服务，进一步支援他们迈向复元、重投社会。

葵涌医院外观。

新主座大楼和儿童及青少年服务座。

病房标配花园 独立卫浴空间

葵涌医院新大楼提供合共1,000张精神科病床。成人病房设于主座大楼3至9楼，而儿童及青少年病房则位于儿童及青少年服务座4至5楼，探病时间维持不变。新大楼设有六人病房及单人病房，各病房均配置独立浴室及洗手间。

新大楼设计更打破传统，每个病房均设有花园，让有需要的病人能在医护人员陪同下，到户外空间放松身心。院内亦设有多个活动室及会面室，个人活动空间与住院治疗并存，为病人提供限制较少的家居式治疗环境。

葵涌医院新大楼病房。

各病房均设有的花园。

实践医患同行「治疗村」理念

葵涌医院行政总监郑盖民表示，就精神科医学而言，环境本身就是治疗，因此新大楼以宽敞的空间营造出开放、安全且贴近社区的治疗环境，同时为住院病人提供更多室内及户外活动空间，让他们有一种身处家中的感觉，打破大众对传统精神科医院的刻板印象。同时，新大楼将以往分散于不同医院及诊所的专科门诊服务集中整合，有助临床医护团队跨专业合作，为病人制订个人化及多元化的治疗方案及社区融入服务，从而模拟真实生活，减少可避免的住院需要。他认为这切实地促进病人复元，实践医患同行的「治疗村」理念。

住院服务完成搬迁后，相关后续工程将随即开展，包括拆卸旧医院大楼L或M座，用作兴建病人复康花园，为病人提供更多户外活动空间，促进复元过程。

为配合新大楼服务启用，葵涌医院正座大楼门口设小巴站及的士站接载乘客。访客亦可乘搭巴士于葵涌医院站下车，或沿荔景山路步行至葵涌医院升降机塔，使用升降机前往医院新大楼各座。升降机塔的开放时间为每日早上6时至晚上11时半，以便市民进出。

此外，葵涌医院新总机电话2752 3000现已投入运作，现时电话2959 8111将于完成所有服务搬迁后停用，医院拨出的来电显示号码为1828547。

如欲了解更多关于葵涌医院的服务详情，可浏览葵涌医院网页。