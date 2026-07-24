陈祖恒再获委任生产力促进局主席 孙东：合作推动新型工业化和先进制造领域
更新时间：13:36 2026-07-24 HKT
发布时间：13:10 2026-07-24 HKT
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政府今日（24日）宣布，行政长官已再度委任立法会议员陈祖恒出任香港生产力促进局主席，任期两年，于2026年8月6日起正式生效。创新科技及工业局局长孙东教授表示欢迎，称赞在陈祖恒过去两年优秀领导下，生产力局支持政府的创科政策，积极配合国家「十五五」规划，大力发展新型工业化，期望继续与他紧密合作，推动本港的新型工业化和先进制造领域，并培育更多创科人才。
生产力局在1967年成立，旨在提高香港的生产力，并为以创新及增长为本的香港公司，提供横跨价值链的综合支援服务。生产力局主要支援的行业是香港的制造业及相关的服务行业，并以香港及大湾区为主要服务地域。该局为其服务对象提供广泛的支援服务，包括产品开发、顾问咨询、培训及技术转移。
由2026年8月6日起生效的生产力局理事会成员名单如下：
非官方成员
—————
陈祖恒（主席）
于健安（副主席）
欧国威教授
陈一枬教授
陈允诚
郑浩维
程岸丽
贾佳亚教授
高鼎国
刘敏仪
李国安教授
潘志威
施荣恒
谭金莲
唐智强
王博文
杨燕芝
张丽
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