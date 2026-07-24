陈祖恒再获委任生产力促进局主席 孙东：合作推动新型工业化和先进制造领域

政府今日（24日）宣布，行政长官已再度委任立法会议员陈祖恒出任香港生产力促进局主席，任期两年，于2026年8月6日起正式生效。创新科技及工业局局长孙东教授表示欢迎，称赞在陈祖恒过去两年优秀领导下，生产力局支持政府的创科政策，积极配合国家「十五五」规划，大力发展新型工业化，期望继续与他紧密合作，推动本港的新型工业化和先进制造领域，并培育更多创科人才。

立法会议员陈祖恒续任香港生产力促进局主席。

生产力局在1967年成立，旨在提高香港的生产力，并为以创新及增长为本的香港公司，提供横跨价值链的综合支援服务。生产力局主要支援的行业是香港的制造业及相关的服务行业，并以香港及大湾区为主要服务地域。该局为其服务对象提供广泛的支援服务，包括产品开发、顾问咨询、培训及技术转移。

由2026年8月6日起生效的生产力局理事会成员名单如下：

非官方成员

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陈祖恒（主席）

于健安（副主席）

欧国威教授

陈一枬教授

陈允诚

郑浩维

程岸丽

贾佳亚教授

高鼎国

刘敏仪

李国安教授

潘志威

施荣恒

谭金莲

唐智强

王博文

杨燕芝

张丽