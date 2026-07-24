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大棋盘：民间「风暴预测」盛行易惹混乱 规范资讯发放可参考？

政情
更新时间：08:23 2026-07-24 HKT
发布时间：08:23 2026-07-24 HKT

今年是强厄尔尼诺年，海水温度较正常高，极端天气加剧，本港也即将迎来今年第二个热带气旋「红霞」。按天文台预报，风暴周日最接近香港，有充足时间让市民做好防风措施。不过气象预测已非天文台或专家的专利，民间或AI模型亦会预报天气，且不时有「惊人预测」，但个别质素良莠不齐，过多的风暴资讯可能造成资讯混乱。在内地，法规明确禁止民众自行预报天气，以统一资讯发放，香港又可否参考？

内地法规明确禁止民众自行预报天气

港人向来最关心打风消息，但恐怕不是怕了台风，而是不想返工。每逢打风季节，也是网上世界「抢流量」的黄金时间，目前坊间亦有大量开放数据来源，让民众浏览原始数据自行演绎。天文台本身也有「地球天气」页面，让市民参考不同传统电脑及AI模型，掌握未来天气变化。

然而落到热带气旋讨论，过于「百花齐放」是否必然是好事？以近期讨论为例，早在风暴未形成之际，不同媒体、网上平台已有大量「预测」发布，吸引网民留言，部分专页图文并茂，以「直逼港澳」等标题吸引注意，但实际上各大模式预报，早已趋向风暴「东登」机会大。当然风暴未杀到来，仍有变数，惟资讯「弹出弹入」，对市民来说亦容易混乱，未必懂得分辨是否可信。

内地《气象法》规定，非官方的组织或个人不得向社会发布公众气象预报和灾害天气预报，违者可处5万元以下罚款。《气象预报发布与传播管理办法》进一步规定，指媒体单位引述官方气象资讯时，应当及时更新，注明来源及发布时间，不得自行更改内容和结论。

过多质素参差「预报」流传或误导公众

换言之在内地，官方以外人士或机构根据官方气象资讯分析、讨论，或进行学术研究是合法的，但若然将资讯加以修改、自行演绎并制作成预报结论及向公众发布，则有可能违法。近期台风「巴威」吹袭浙江一带，内地有博主以「气象爱好者」名义自行发布路径向降雨预测，有内地法律学者就警告涉嫌违法。

统一气象资讯发放，好处是防止不实资讯误传，或被有心人利用，始终天气资讯与民众生活息息相关，虽然预报难有百分百准确，但过多质素参差的「预报」流传，可能误导公众，降低民众对极端天气的警戒心，又或形成恐慌。

有平台不断渲染无根据风暴资讯 梁荣武：当笑话睇就算

不过天文台前助理台长梁荣武认为，香港无需要走到立法规范这一步，多些人关注天气发展是好事。他强调，市民要留意天气预测的不确定性，勿过分渲染或相信单一模式。他指香港资讯流通、教育程度高，有能力检视资讯是与符合事实，若有平台不断渲染无根据的风暴资讯，社会自会质疑其公信力，「当笑话睇就算」。

陈家珮：未有需要立法

立法会环境事务委员会主席陈家珮亦指未有需要立法，但同意网络广泛讨论确实容易造成资讯混乱，认为政府可研究善用科技，积极透过多元平台，更主动发布官方消息，借此稳定民心。

现今科技发达，气象资讯触手可及，AI的普及，更进一步提升预报准确度，但过份相信AI是否好事，不言自明。正如有人靠AI分析买股票、六合彩等，作为参考未尝不可，但完全依赖并不适合。说到底，AI只是工具，人类如何使用才是关键。

聂风

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