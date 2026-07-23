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立法会访京︱江旻憓考察隆福寺后反思本港旅游定位 倡转向「文旅共融」重视街区生命力

政情
更新时间：22:50 2026-07-23 HKT
发布时间：22:50 2026-07-23 HKT

立法会议员北京研修考察团今日（23日）继续行程。有份参与的旅游界立法会议员江旻憓在社交平台发文，指考察北京隆福寺文化园区后，对本港旅游发展策略作出深刻反思，香港旅游业长期聚焦「如何吸引更多过夜旅客」及「如何提高人均消费」，惟隆福寺以「本地人生活区」为核心的规划理念，启示业界应重新审视「街区是否仍有生命力」，旅游模式应从「景点导向」迈向「文旅共融」，建成宜居、宜业、宜游之城。

隆福寺定位为「北京人的客厅」 市民优先于旅客

江旻憓指出，隆福寺的独特之处在于其清晰定位——并非为游客打造的「景点」，而是「北京人继续过日子的老城生活区」。该项目被纳入「故宫—王府井—隆福寺」三角格局，三者在两公里半径内互补共生，将六百年庙市记忆、八十年代隆福大厦的集体经验、文化金融企业办公及创意园区，结合于同一组建筑体之内。

议员听取园区规划发展。江旻憓fb
议员听取园区规划发展。江旻憓fb
立法会议员北京研修考察团今日（23日）继续行程。江旻憓fb
立法会议员北京研修考察团今日（23日）继续行程。江旻憓fb

她特别提到，隆福寺在地面上已无任何古建筑遗存——历经晚清劫火、1976年地震波及及后续拆除，两段时代的改造几乎清空了物理载体。然而，项目透过保留历史轴线、沿用旧地名、楼顶仿殿设计及数字藻井技术接续文脉，让「记忆」化为可吃、可坐、可逛、可看的生活基础设施；同时透过开放式街区、社区深度融合、老字号回原址续租、首店经济及市集常态化营运，成功延续本地人的日常生活。

江旻憓引述隆福寺获官方赋予的两项定位——「首都文化艺术消费目的地」及「可停留、可互动的城市公共客厅」。她强调，两句陈述的主语均为市民，而非游客。项目一方面服务国家「全国文化中心」与「国际消费中心城市」的双中心建设，另一方面将「改善原住居民生活」列为并列落点，意味隆福寺首先是北京人的客厅，其次才是旅客的目的地。

江旻憓表示，这次考察给她带来深刻反思，指香港旅游业长期聚焦于「如何吸引更多过夜客、如何提高人均消费」，而隆福寺的实践则启示大家都要问「街区是否仍有生命力？」。她认为这份对历史文脉的传承，对「在保护中发展、在发展中保护」的坚持，提醒大家既要改善人居环境，又要守护历史文化底蕴，让历史记忆与现代生活融为一体。江旻憓相信，唯有如此，方能实现真正的文旅共融，建成宜居、宜业、宜游之城。

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