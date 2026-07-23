立法会访京︱听取宪法专题讲授 李慧琼：积极配合政府加强新兴领域立法

立法会议员北京研修考察团今日（23日）继续行程，出席「不断完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系」专题讲授。立法会主席李慧琼表示，议员深刻了解国家立法体制的特点与优势，未来立法会将积极配合特区政府，参考国家经验加强新兴领域立法，以加快新技术和新产业发展，并持续提升本港立法质素。

深入了解国家立法体制优势

李慧琼表示，议员深刻了解到保证人民当家作主、推动改革、促进发展，以及保障善治等，均是国家立法体制的特点与优势，并以「以人民之心为心，以天下之利为利」为运作宗旨。

她指出，课堂上回顾了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系逐步形成的历程，以及国家立法体制在全国人民代表大会制度框架下确立。这套体制对国家保障经济快速发展与社会长期稳定，一直发挥著重要作用。她续指，议员在课堂上踊跃提问，并与专家交流。由于她本人亦有参与全国人大及其常委会的工作，故对于国家自十八大以来完善法律体制的工作不断取得新进展和新成效，体会尤深；课堂上特别提到在生态文明、知识产权等领域加强立法，以至在法律合宪性审查、备案审查等方面，均取得了长足进步。

立法会议员出席「不断完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系」专题讲授。李慧琼fb

议员在课堂上踊跃提问，并与专家交流。李慧琼fb

配合特区政府加强新兴领域立法

李慧琼强调，宪法是国家的根本大法，只有坚持宪法在国家法律体系中的核心地位，确保一切立法、执法和司法活动都在宪法框架下运行，法治建设才能行稳致远。她指出，香港特别行政区立法会肩负《基本法》赋予制定法律的宪制职能，既要准确把握在「一国两制」下由宪法和《基本法》确立的宪制秩序和原则，亦要在行政主导体制下，积极配合特区政府，参考国家经验加强新兴领域的立法工作，以加快新技术和新产业的发展。

李慧琼补充，香港是国家唯一实施普通法的地区，虽然与内地的法律制度不同，但彼此都有共通语言，即良法是善治之前提，法律制度是发展和稳定的基石，一切均要以人民根本利益为依归。未来她将继续与全体立法会议员共同努力，不断提升香港特区的立法质素和效率，并与内地立法机关加强交流和沟通。