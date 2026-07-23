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罗淑佩放假游新疆一周 年半以来首次旅行 感恩天气放晴获益良多︱Kelly Online

政情
更新时间：12:34 2026-07-23 HKT
发布时间：12:34 2026-07-23 HKT

夏日炎炎，踏入7月暑假，立法会休会，不少官员都趁机「清假」，文体旅局局长罗淑佩亦不例外。她早前放假一星期，选择到心仪已久的新疆旅游，更指是一年半以来第一次去旅游，旅途开了眼界，获益良多。

罗淑佩在社交平台分享道，今次拣了去北疆，以大自然风光为主，除了火焰山地面温度高达八十度，感觉不好决定放弃之外，天山天池、塞里木湖、巴音呼鲁克、那拉提草原等景点都一一游覧了。她感恩天气一直放晴，虽然独库公路免不了堵车，但由于导游和司机都年轻专业，充满干劲又心思细密，令旅程顺利又愉快。

她说，听导游详细解说，知道新疆聚居了十多个民族的人民，文化特色各有不同，例如她过去没想到原来草原今天仍有许多哈撒克族牧民逐水草而居，以前也没有仔细分辨维吾尔族和回族。今次同时也了解到在国家引领下江苏省对新疆的帮助对新疆发展的重要性，「真的开了眼界，获益良多。」

图片来源：罗淑佩fb 

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