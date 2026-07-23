英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收 或七日内遣返香港︱35+颠覆案

胡志伟赴英被扣留。英国《泰晤士报》报道，「35+颠覆案」中，近期刑满出狱的前民主党主席胡志伟，日前抵达英国，但在伦敦希斯路机场被扣留，以及没收护照。其获官员告知，将会在7日之内被遣返香港。最新消息指，胡志伟已入境英国。

胡志伟本身持英国BNO 内政部：行政问题

胡志伟本身持有BNO。报道提及，胡志伟原打算循BNO计划在英国定居；BNO持有人可申请英国居留，并在抵达英国后才提出申请，毋须经正式庇护程序。报道引述英国内政部回应指，已获悉事件。据了解该名人士在边境的文书工作有「行政问题」，边境部门正尝试解决。

胡志伟曾任立法会议员，以及已解散的前民主党主席，其于35+颠覆案中，被判囚4年5个月，今年6月30日刑满出狱。

相关新闻：

35+颠覆案｜胡志伟刑满出狱 清晨由警方私家车接载回住所

胡志伟早前刑满出狱：