大棋盘︱法官抄袭只须「再培训」 免写判词变相减工作量？议员料难跟进

高等法院法官陈嘉信近日在「南太股份案」中，再次因涉嫌「司法抄袭」原告方陈词，导致上诉庭裁定被告上诉得直重审。小学生抄功课被发现，尚且会被处罚，不过司法机构只对陈官再次作出严肃训诫，并要求他接受「针对性培训」，难免令外界觉得过于「轻手」。

法官无公开清晰行为守则 订明各类犯错处分

目前香港法官奉行终身制，根据《基本法》第89条，若法官无力履行职责或行为不检，行政长官可根据终审法院首席法官任命的不少于3名本地法官组成的审议庭的建议，予以免职。

对于应否启动机制，本身是执业大律师的立法会议员范凯杰认为，「行为不检」是很高的门槛，明白公众对法官的期望高，但按陈官目前情况而看，未至于构成「行为不检」，未有需要启动机制。他指司法机构现时处理方式恰当、相称，已足够反映事件的严重程度。资深大律师汤家骅则指，为保障司法独立，机制启动门槛相当高，过去亦无先例，但曾有法官自愿提早退休，做法无违反《基本法》，惟问题是法官是否自愿退下。

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范凯杰：「行为不检」应有一定严重性

司法机构于2022年5月发表更新版的《法官行为指引》，当时终院首席法官表明，《指引》旨在为法官和司法人员提供有用的指导，以维持至高的行为标准。范凯杰指，《基本法》或《指引》本身没有对「行为不检」作定义，《指引》设立的是「至高的行为标准」，换言之，视乎个别情况，即使违反《指引》亦未必构成《基本法》下的「行为不检」。他个人认为，「行为不检」涉及的行为应有一定严重性，例如违反《基本法》、干犯刑事罪行、滥用职权、违反诚信等。

法律界：制度上给予法官「最大的保障」

亦有法律界中人说，法官跟立法会议员不同，没有清晰的《议员守则》，订明法官犯错后须接受不同程度的处分，更遑论要道歉，反而是在制度上是给予法官「最大的保障」。他举例，不时有法官被批评原审时引导出错，上诉庭之后可以纠正，但不代表该法官「做错事」，须要令他受罚，虽然与今次司法抄袭的性质不同，但涉及法官的行为，一向是由司法机构内部处理。

有议员直言，立法会在法官免职一事上没有太大角色，全然是首席法官决定是否启动第一步，再由特首决定，预料议员顶多是提出书面质询跟进，「律政司派司法机构政务长回应，实际上都不会讲到甚么新内容。」

司法抄袭除牵涉法官个人懒政，发还重审也浪费与讼双方的时间金钱，以及公共资源，但陈嘉信法官的代价只是「针对性培训」。司法机构于去年已调整其工作，让他主要负责审理毋须撰写判词的刑事案件，「以避免他在撰写判词出现大篇幅司法抄袭的情况」，难免令人觉得抄袭后果不严重之余，工作量反而可减少。

其实「抄袭」在政界亦非新鲜事，上届立法会，曾有新丁卷入抄袭风波，提出的有关预防糖尿病口头质询，字眼竟与2016年谢伟俊提出的质询极度相似。当时谢伟俊笑言欢迎同事跟进议题，但强调「最重要是有自己的独立思考」。这句话对于肩负司法公正、明辨对错的法官来说，也适合不过。

聂风