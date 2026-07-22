立法会访京︱听取十五五规划讲授获益匪浅 李慧琼：香港首份五年规划要成时代答卷

立法会议员北京研修考察团今日（22日）继续展开行程，聚焦研习国家「十五五」规划要点及中国式现代化建设。立法会主席李慧琼表示，今早听取了关于国家「十五五」规划要点及对香港五年规划建议的专题讲授。她指讲堂深入阐述了国家制定规划时的大局思维与悉心部署，让议员对香港在国家宏伟蓝图中所承担的角色有更立体和深刻的体会。而多名议员亦赞扬研修内容具高度启发性，不仅为香港推动北部都会区等大型项目带来「制度创新」与「高效治理」的关键借鉴，亦为特区政府正编制的首份五年规划提供对接国家战略的清晰方向。

李慧琼：促对接国家战略 做好本港规划

立法会主席李慧琼于社交平台发文，指特区政府目前正编制首份五年规划，当中蕴含大量可与「十五五」规划对接的机遇。她认为要做好香港的规划，必须正确理解中央经济工作精神。她深感香港应学习国家推进规划时的效率和决心，以坚定意志提速发展及深化改革；即使短期内未能完全落实目标，亦需联同专家科学化地制定中长期阶段目标，有序推进布局，确保香港的首份五年规划能成为一份「民有所呼、我有所应」的时代答卷。

梁美芬：北都发展须著重制度创新

经民联立法会议员梁美芬形容今次研修班配合最新国际事态发展，演讲精彩且具高度启发性，是「最高质的一次」。她指出，课程让她深刻体会到重大发展项目若要高效推进，关键并非单靠增加投资，而是必须建立高效的制度设计和治理机制，涵盖跨部门协调、统一规划、法治保障及全生命周期管理。

梁美芬认为，这些管治理念对香港推动北部都会区建设极具参考价值。她强调，《北部都会区发展条例草案》的意义不仅在于加快发展程序，更在于透过制度创新，建立一套切合香港未来需要、并能更好融入国家发展大局的机制。此外，她明白国家对香港寄予厚望，香港在开拓海外市场、强化产权保护、吸引国际知名企业家及海外人才等方面，均扮演不可或缺的重要角色。

李惟宏：思维碰撞助提升议政质量

金融服务界议员李惟宏则分享指，今日的课题探讨了国家开创中国式现代化建设新局面，专家在会上剖析了当前战略机遇与风险挑战并存的情况，包括外部环境变化、国内矛盾及发展不平衡等不确定因素。他形容会上学习气氛炽热，问答环节更激发了深度的思维碰撞，让他对于未来如何进一步提升立法会的议政工作质量，获得了全新的启发与体会。

吴秋北：下午到北京市12345市民热线服务中心现场教学

工联会吴秋北表示，议员们下午到北京市12345市民热线服务中心现场教学，形容收获满满、启发良多。专题讲座上清华中国规划发展研究院常务副院长董煜的深入解读，让他们对国家规划的内在逻辑与深层含义有了更为透彻的理解，至于12345热线的现场教学，则生动展现了「以人民为中心」发展思想的具体实践。

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