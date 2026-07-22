法官陈嘉信第5度司法抄袭 汤家骅批屡劝不改：难听讲就系偷懒 惟法官免职门槛高

高等法院法官陈嘉信近日在「南太股份案」中再次因涉嫌「司法抄袭」原告方陈词，导致上诉庭裁定被告上诉得直重审，是他任内第5次。行会成员、资深大律师汤家骅今日（22日）于电台节目中坦言对陈官的表现感到「相当失望」，又认为其行为是「偷懒」，不仅缺乏独立思考，由于已有前科，更显示出对终审法院首席法官训诫相当不尊重。

无视首席法官严重训诫 屡犯抄袭令人失望

汤家骅指，陈嘉信早前已因同类事件受到终审法院及高等法院首席法官的严重训诫，陈官当时亦表示明白及同意。然而，事隔不到一年，陈官再次犯下同样错误。汤家骅直言，这种屡劝不改的行为，予人感觉是对首席法官的训诫「无放上心」，对香港司法体系及法官的专业操守欠缺基本尊重。

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汤：抄袭缺独立判断「难听啲就系懒」

对于法官在判词中采纳胜诉方陈词的做法，汤家骅解释，在普通法制度下，法官接纳一方的法律观点属正常程序，但关键在于法官必须使用「自己的语言」去重新陈述，以向外界及当事人证明法官已消化双方理据，并作出独立司法思考。他批评陈官几乎将原告陈词「搬字过纸」式抄袭，未能展示任何独立判断，直言「好听啲就系工作繁重，难听啲就系懒」，不然找不出其他可能性。汤家骅强调，即使法官工作量再繁重，亦绝不能成为司法抄袭的借口。

《基本法》具罢免机制 惟门槛极高

对于外界关注是否有机制惩处违规法官，汤家骅指，《基本法》第89条有相关规定，若法官无力履行职责或行为不检，行政长官可根据终审法院首席法官任命的不少于3名本地法官组成的审议庭的建议，予以免职。不过他补充，为保障司法独立，该机制的启动门槛相当高且程序繁复，香港过去亦未有先例。尽管如此，他认为陈官今次的行为性质非常严重，社会对此有强烈反弹属意料之内。