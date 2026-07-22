大棋盘︱特首周日落区咨询《施政》意见 司局长齐出动

《施政报告2026》公众咨询已展开大半个月，立法会不同板块上京考察前，先后约见特首李家超提出建议。按惯例，特首每年在《施政报告》咨询期间，均会落区直接聆听市民意见，作为制订政策措施的参考，据悉他本周日将出席第一场地区咨询会。

施政报告2026︱特首与市民分组交流

咨询会周日上午在九龙塘一间学校举行，届时港台会作直播，历时约两小时。据过往几年做法，李家超会联同多名司局长一同出席，第一部分由他先向在场人士发言，随后听取市民意见，并作简短回应。第二部分围绕经济、民生等范畴，由司局长在多个课室与市民分组交流，李家超则轮流到每个小组听意见，并在活动结束时作总结发言。

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施政报告2026︱2万元生育奖励金即将届满 是否延续成焦点

今年《施政报告》咨询特别之处，是政府正同步编制香港首份「五年规划」，由于两者关系密切，政府亦同步收集意见，整理分析后再自行归纳。有政界中人说，这类咨询会参加者以地区人士为主，多关心切身的民生福利、经济问题，宏观长远的「五年规划」未必是焦点。

官员在地区咨询会一向「多听少讲」，把时间留给市民发表，再按需要决定制订政策的优次，例如数年前咨询会上，至少5名市民问及生育、配套支援等问题，结果当年《施政报告》推出「组合拳」鼓励生育，包括发放一笔过2万元的「新生婴儿奖励金」，为期3年。生育奖励金今年10月底便届满，政府会否延续或加码，备受关注。除了咨询会，李家超亦会走入社区，探访不同机构及市民，料8月下旬进行。

今次是李家超在本届任期最后一份《施政报告》，北部都会区发展继续是重点，近期政府亦已将《北都发展条例草案》提交立法会，加快北都建设，预料暑假亦要加会审议。北都是未来房屋供应重镇，但发展模式不再是过往以住宅为主的新市镇，而是强调产业带动、职住平衡，但究竟如何吸引年轻家庭、有工作能力人士愿意迁入北都，政策配合亦必不可少。

智库「未来经济学院」近期倡议，在指定北都居屋项目中，将合资格青年白表买家的首期要求，由10%降至5%以助上车；同时向选择北都居屋的青年多发一个号码，增加中签机会。学院认为，资助出售房屋不单是福利，更是吸引人口迁入新市镇的催化剂，而北都规模远超过往任何单一新市镇，更需要于发展初期，锁定一批年轻在职家庭长期定居。议会平台「G19」则建议，在北都试行「先租后买」计划，鼓励青年在该区置业。

不过房委会委员谢伟铨认为，鼓励市民迁入固然是北都工作范畴之一，但要有效做到，前提仍是产业带动，这是「鸡先定蛋先」问题。他直言，现时优质就业机会仍集中在港岛商业区，市民若居于北都地区，通勤时间长、成本高，若产业未发展到一定水平，创造当区就业，难以鼓励市民在北都置业，始终买楼是重大承担，意味往后一段长时间被「绑定」；加上市民尚未看到北都具体成效，这点在楼价已有明显反映。

聂风