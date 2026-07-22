议政随想︱范骏华：《破解体育基建短板：加速兴建白石体育园》

特区政府一直希望以「五化」方向推动香港体育事业发展，不过实现愿景需要完备的基础设施作配套。然而现时本港体育场地短缺、设施老旧问题突出，持续制约著体育事业长远发展。

就以棒球运动为例，全港仅有晒草湾游乐场棒球场可供简单训练使用，可惜有关场地不仅未及国际标准，而且出现地基沉降、地面倾斜等隐忧，加上开放时段有限、配套设施不足，根本难以支撑精英代表队恒常训练，阻碍棒球运动普及和承办大型国际赛事。

在此背景下，特区政府早在2017年便已提出兴建白石体育园，并在2022年《施政报告》纳入「体育及康乐设施十年发展蓝图」，惟多年仍停留在前期研究阶段，建设进度远不及业界期望。

现时本港体育场地短缺、设施老旧问题突出，持续制约著体育事业长远发展。图为晒草湾游乐场棒球场。资料图片

事实上，作为香港极具潜力的国际级综合体育园区，白石体育园内的标准棒球场及其他核心设施，都是弥补本港体育基建缺口、落实体育「五化」政策的重要关键。因此，笔者日前向行政长官提交香港首份五年规划建议时，就明确提议应将其列为五年规划重点基建，并加速推展。

于技术层面，建议政府尽快完成园区核心场地的可行性研究，厘清设计标准、交通配套与工程预算，并制订独立清晰的兴建时间表，优先落成国际标准比赛训练场。同时参照国际水平，增设室内训练空间、运动科学实验室、赛事转播设备等专业配套，强化产业水平。长远而言，当局更可开发郊野公园边缘土地增建球场以作补充。笔者相信待白石体育园落成后，香港的体育产业将踏上新的台阶，带动体育、旅游与消费融合，令香港迈向亚洲体育盛事之都。