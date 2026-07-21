保安局青年领袖研学团登泰山之巅 邓炳强带队 冀三地青年收获巩固友谊

保安局青年领袖山东研学团在保安局局长邓炳强及三地领导带领下，成功挑战并登上「五岳之首」泰山玉皇顶。一众青年克服数千级楼梯的考验，在攀登过程中互相扶持与鼓励，不仅突破了个人体能极限，亦进一步巩固了三地青年之间的深厚友谊，为是次研学之旅留下难忘回忆。

互相扶持突破体能极限 巩固三地友谊

泰山地势巍峨雄伟，沿途设有多达数千级石阶，每一步攀登均考验学员的毅力与耐力。在攀登过程中，青年领袖一路上互相鼓励与扶持；每当有人感到疲累，大队便会稍作停歇，或主动伸手拉持，共同朝著终点「玉皇顶」进发。凭借团队精神，众人克难前行，最终成功跨越陡峭山路，携手抵达泰山之巅。

这次登顶活动不仅让青年领袖攀越了泰山，更是对个人极限的突破。他们在收获山顶壮丽风景的同时，亦进一步巩固了三地青年之间的深厚友谊。这段充实且难忘的行程，为全体参与者留下了极为珍贵的共同回忆。

保安局局长邓炳强及三地领导带领保安局青年领袖山东研学团，成功挑战并登上「五岳之首」泰山玉皇顶。保安局FB图片

一众青年克服数千级楼梯的考验，在攀登过程中互相扶持与鼓励。保安局FB图片

一众青年不但进一步巩固了三地青年之间的深厚友谊，为是次研学之旅留下难忘回忆。保安局FB图片

一众青年克服数千级楼梯的考验，在攀登过程中互相扶持与鼓励。保安局FB图片