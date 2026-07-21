立法会访京︱研修「习近平新时代中国特色社会主义思想」 李慧琼：人民至上是核心根本价值

立法会议员北京研修考察团今早（21日）在国家行政学院参加了「习近平新时代中国特色社会主义思想」专题讲授，立法会主席李慧琼指议员获益良多，形容讲授内容很有启发性，透过这次系统学习国家指导思想，一众议员更加深刻领会到，在习近平新时代中国特色社会主义思想背后，「人民至上」是核心，是最重要的根本价值。

李慧琼表示，专题讲授从民主、法治、公平、正义、安全和环境，共六大方面阐释在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，国家自中共十八大以来的全面发展，再结合国家近年发展腾飞取得的各种突破与成就，一一向议员们具体呈现。她续指，从这套思想的历史脉络、历史地位、须回答的时代问题、当代实践等，均有讲授。议员踊跃提问，与专家深度交流，进一步了解这套思想对新时代国家发展的重要性。

立法会议员北京研修考察团在国家行政学院参加「习近平新时代中国特色社会主义思想」专题讲授。李慧琼fb

李慧琼指，透过这次系统学习国家指导思想，一众议员更加深刻领会到，在习近平新时代中国特色社会主义思想背后，「人民至上」是核心，是最重要的根本价值。李慧琼fb

李慧琼又指，透过这次系统学习国家指导思想，一众议员更加深刻领会到，在习近平新时代中国特色社会主义思想背后，「人民至上」是核心，是最重要的根本价值。事实上，党的二十大报告就是将「必须坚持人民至上」，列为「六个必须坚持」的第一位。议员以此共勉，要时刻提醒自己以更担当的作风服务市民，协助特区政府破解市民的「急难愁盼」，提升市民幸福感。

她提到，立法会议员一同在国家行政学院研修，是一次难得的学习机会，有助提升思想、校准方向，在履行立法会议员的职责时实践出来，更好服务市民，更好发挥立法会在「一国两制」下的角色和作用，为香港长远发展和融入国家发展大局、为中华民族伟大复兴的中国梦，贡献更大力量。