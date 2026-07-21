邮政财困︱丘应桦：研自负盈亏营运引入公私营合作 开拓自提点增收入

立法会早前通过向邮政署拨款46亿元，支援未来三年的运作及空邮中心翻新工程。商务及经济发展局局长丘应桦接受传媒访问时表示，将会审视邮政署自负盈亏的经营模式，并探讨引入公私营合作，有关的研究方案预计将于2027年内提交立法会讨论。

内地经香港转口邮递大跌八成

针对外界有意见提出，邮政署应先削减属公务员体系的人手以达致节流，丘应桦回应指，政府将会对此进行研究，认为精简架构是其中一个研究方向，当局会整体评估邮政服务的实际营运需要，从而提出具体方案。

他补充，目前部分邮政局已关闭，当局亦在各方面采取了相应措施以减低支出成本。然而由于消费者模式转变，邮递数量跌幅显著且超乎想像，以往香港处理大量转口邮递服务，惟现时由内地经香港转口的邮递数量已大跌八成。

拟开拓自提点增收入

丘应桦又表示，为市民提供普及邮政服务属政府的责任，惟现时收取的邮递费用并不足以抵销营运成本。为此，邮政署计划在更多邮政局开拓自提点，以积极增加收入。

同时，政府亦会审视自负盈亏的经营模式是否继续适用。当局将会参考其他国家的做法，探讨公私营合作的可能性，并以2027年内将研究方案提交立法会讨论为目标。