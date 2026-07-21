大棋盘︱立会料周五访港澳办 对外发言有默契分流

立法会议员首次齐集北京研修考察，昨日正式开班上堂，学习「贯彻总体国家安全观」、「动荡变革的国际关系」等课题，事后由立法会主席李慧琼在网上发稿，讲述首日行程及对议员期望。据闻，议会领袖近日叮嘱同僚，切勿擅自对外讨论研修内容，但每日经协调后，会「邀请」若干议员总结当日学习心得，以便统一口径。

今次是回归以来全体议员首度访京（虽然有两人临时脱队），但外界以至议员本身，对具体行程内容所知不多，李慧琼周日出发前表示，此行议员会参加讲座了解国家最新发展，涵盖国家指导思想、五年规划、国家安全等；亦会考察新质生产力产业，如AI、航天航空等，并会拜访中央港澳办等重要机构。议员抵达京城后才收到考察团手册，并获提醒周五有「重要拜访活动」，须正装出席，预计届时会到访中央港澳办，拜会主任夏宝龙。

议员收柯打 「严格追究」泄密行为

今次研修行程紧凑，各场活动之间的「水Break」时间甚短，很快便要整装待发前往下一场。据悉在出发前夕，有资深议员已向同僚发讯息，指今次研修考察，大主席会适时向传媒发放资讯，要求个别议员切勿受访，或于社交平台打卡、发放资讯。据了解主席更向议员表明，会「严格追究」任何泄密行为。

李慧琼昨晚在Facebook出帖交代首日行程后，多名议员均有转载帖文，亦有个别议员如陈颖欣、何敬康，分享学习感悟，例如更加掌握中央治国理念和提升大局观，有助为香港高质量发展取经。据知，每日行程完结、经各板块领导仔细讨论后，会安排若干名议员，透过社交平台或新闻稿等渠道，向公众发表学习心得或感受，但由于此行有88名议员参加，要避免同一时间出帖、意见高度重复，因此需事先「分流」。

有建制中人则指，每年北京两会，中央领导人闭门会见港区人大政协后，通常有数名与会者负责引述发言内容、解读中央最新要求，并回应传媒提问；当局也没禁止其他与会者引述领导人讲话，分析当中的微言大义，认为议员若有机会与领导人会面，不妨多受访向公众讲解。

不过，有资深议员认为有关要求不无道理，始终议员上京研修，目的是学习国情，建立正确的国家观念，未来更好的服务国家和香港，要求口径统一是正常；过往亦试过有议员「加盐加醋」演绎中央官员讲话，需急忙修正。

今次考察实施闭环管理，议员全程下榻国家行政学院，有议员笑谓若饭餸不合胃口或「口痕」，亦可选择叫美团外送。

聂风