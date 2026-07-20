邓炳强率港深澳青年团访山东 参访济南特警及高新企业 感受国家发展核心目标

保安局局长邓炳强率领「保安局青少年制服团队领袖论坛」成员，联同深圳大学及澳门保安部队青年团代表共逾70人，继续在山东省为期六日的研学考察行程。团队在首两日拜会省市领导，并参访当地公安、抗战纪念馆及高科技企业，透过了解山东的发展和未来规划，加深对国家的历史文化与现代化发展的认识。

参访济南特警及高科技企业

研学团今早到访济南市公安局特巡警支队，深入了解当地的反恐防暴和打击罪案工作；其后参观济南战役纪念馆，了解相关战役历史并缅怀革命先烈。下午，研学团前往济南市高新区，参观重型汽车企业以及云端运算和大数据服务商，借此了解国家重工业与高科技产业的最新发展。

邓炳强与研学团昨午抵达山东，并与山东省委常委、统战部部长邓云锋会面。邓炳强在会面上感谢省市领导高度重视领袖论坛，不仅为行程提供全面支援，更精心设计参访项目与路线，让学员能深入了解山东文化经济概况，感受国家发展的核心目标。

随后将登泰山及访青岛港

在随后的行程中，研学团成员将会攀登中国五岳之一的泰山，并转往曲阜参访世界文化遗产孔庙和孔府，亲身体验深厚的儒家文化。研学团其后亦会前往青岛市，参观中国人民解放军海军博物馆及青岛港自动化码头等，了解国家在不同领域的发展与成就。

邓炳强将于7月22日返港，其后行程将由保安局副局长卓孝业于7月23日和24日继续带领。

保安局于2022年10月成立「保安局青少年制服团队领袖论坛」，深化青年工作。论坛于2023年与深圳大学签订合作备忘录，邀请该校学生参与活动，其后更加入澳门保安部队青年团成员。此举进一步扩大了领袖论坛的协作网络，有助促进香港、深圳及澳门三地青年的发展与文化交流。