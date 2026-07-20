立法会考察团访京｜国家事务研修开班 李慧琼吁议员 : 带着大局观学习 思考香港在国家发展定位

率领立法会议员到北京研修考察的立法会主席李慧琼今日（20日）在社媒发文，指今日出席了国家事务研修考察的开班式，其后立即展开研修学习，专题讲授课题包括议员的宪制职能有密切相关的「深入落实爱国者治港原则，不断提高立法会工作质量和水平」。她认为对议员来说不仅是提醒，亦是很好的鞭策。

议员须坚持完善行政主导 充分发挥爱国爱港力量

她重申作为特区管治团队重要一员，立法会议员必须继续坚持完善行政主导，要协助政府提高治理效能，推动社会经济发展；亦要思考要如何善用香港的优势，立足香港的发展，充分发挥爱国爱港力量的积极作用，用更好的表现为民谋福。

立法会议员国家事务研修班今日举行开班式。李慧琼fb

议员齐集北京共同学习，在历史上是第一次。李慧琼fb

李慧琼表示，衷心感谢港澳办、国家行政学院领导的悉心安排，让议员们聆听到既有理论高度，也有实践深度的讲授。她续指，议员齐集北京共同学习，在历史上是第一次，而今年是国家「十五五」规划的开局之年，也是香港编制首份五年规划的关键时刻，站在这个重要的历史节点。

李慧琼在开业式上特别勉励各议员要带着大局观学习。她指课程涵盖中央最新治国理念、宏观经济战略及国际地缘政治形势。议员要登高望远，跳出香港看香港，深刻领悟「国之大者」，思考香港在国家新一轮改革发展中的定位与责任，找准不可替代的角色。

她亦勉励议员带着问题意识学习，国家在科技创新、新兴产业及城市治理方面成果丰硕。此次考察绝非走马看花，而是要结合香港经济转型的痛点、北部都会区建设的挑战，主动请教专家、借鉴先进经验，为破解深层次问题寻找切实可行的方案。

李希望议员带着严格纪律去实践，立法会议员的一言一行都代表特区形象。她深信各位同事会珍惜这次宝贵机会，专心研讨，展现爱国爱港议员专业、理性、务实的精神面貌，把所学所思转化为日后服务市民、建设香港的实际行动。

李慧琼强调「学以致用，方为根本。」她与一众议员定必把握这一星期难得的黄金机会，互学互鉴，把在北京汲取的宏观思维与实践经验带回香港，转化为在议会建言献策的真本领，更好服务香港、贡献国家！