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罗淑佩24小时「文体旅」全餐 新疆返港凌晨睇波 下午书展扫货︱Kelly Online

政情
更新时间：18:45 2026-07-20 HKT
发布时间：18:45 2026-07-20 HKT

一日24小时你会点用？文体旅局局长罗淑佩在刚过去的24小时，就过得相当充实。19日下午刚结束一周新疆行程回港，20日凌晨便赶上美加墨世界杯决赛的戏码，前往启德体育园与市民一同见证新一代王者诞生。稍事休息后，她同日下午又到了湾仔会展的香港书展，更购入17本书籍及多款知识产权（IP）商品，笑言会决心抽空阅读。

由新疆返港即睇世界杯及逛书展

罗淑佩在社交平台分享自己的24小时，可谓行程满满。她由7月19日至7月20日期间，经历了长达24小时的「文体旅」行程，先于7月19日下午完成为期一星期的新疆旅游并返回香港，随后于7月20日凌晨前往启德体育园，与现场市民一同观看世界杯决赛。同日下午，他亦前往湾仔会议展览中心参观香港书展。

她形容，可能因为上述活动皆为其喜爱，虽然行程极为紧密，但过程之中依然兴致高昂，感到非常高兴。她亦展示了今年在香港书展的战利品，透露自己今年合共购买了17本书籍，并另外购入了数款小型IP商品。她指出，今年所购买的书籍数量比去年有所增加，「是时候下定决心多抽时间读一读了。」

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