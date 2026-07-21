来论︱香港如何精准打造「国际高端人才集聚高地」

国家「十五五」规划为香港提供了进一步深化改革的战略蓝图，期待香港成为「国际高端人才集聚高地」。规划属圃家顶层设计，中央也有适度为香港「留白」，香港各界正好趁第一次五年规划的好时机，自发地、精准地定义国际高端人才，并设置一些具体的指标。

以往香港精英与欧美日韩高端人才接触较多，如今港府锐意为一带一路及南南合作等服务，可以有更客观的数字去反映所吸纳的高端人才在国别上的分布，凸出多样性，以便衡量通过他们加强与东盟、中东及拉美合作的空间。若能定期收集具声望的产学研领军人物、世界五百强高管的占比等数据，亦有助我们确认所募人才是否足够高端。

我们还可讨论集聚人才的意义，凝聚香港各界对该定位的支持。过去香港主要凭借普通法、与国际接轨的行业标准等优势引才，从来不乏愿意访港参加国际会展者。如今前沿科技发展一日千里，大国不乏资金与项目，人才乃最稀缺资源，香港有义务为祖国留住他们，势要从人才枢纽升级为人才磁石，让他们赋能北部都会区的发展，聚焦人工智能、生物科技等。集聚人才也会带来经济与社会效益，例如增加特区的税收及便民的产品，有必要定期估算并核实香港集聚这批人才所伴随的高价值科研项目及有关成果转化率，将相应的知识产权费用、税收等公开，让香港市民意识到自己有从中受惠，日趋支持政府集聚人才。

凝聚共识之余，也要探讨香港的进步空间。香港过去虽能引才，却较难留才，主要因为产业多样性不足，部分人才在港较难发挥所长。因此，我们亟需讨论未来应加强或引进哪些重点产业以留才。对于香港拥有传统优势或有序发展的领域，如金融科技、生物医药、国际法律及调解服务等，要完善其产业链。至于互联网、电商、新能源、航天工程等诚非香港所长，香港可加强对内地相关企业的了解，主动担任此类国际高端人才的中介，积极回应他们来内地发展的顾虑并提供关于内地人才政策、企业优势及市场环境等辅导，努力留才。过往香港专门针对人才提供「创客」服务比较不足，而「创客」就是要打造让人才舒心的科研及居住环境，只有当人才们不仅将香港视作工作及会议地点，而是对香港有感情，例如爱上了香港的湿地、四径、中西交汇环境后才愿意在港扎根。未来香港应针对目前在港的中外领军科学家与国际企业家进行访谈，了解这些国际高端人才偏好，以便具针对性地进行城市及引才规划。

最后，尽管香港要集聚国际人才，但内地人才依然是本地外来人才的核心，港府必须避免顾此失彼。至今，内地及香港的大学研究团队与产业研发中心间仍缺乏一站式的规则衔接、研究项目清单和就业信息平台。为巩固两地产学研深度合作的基础，很有必要打造新的资讯平台。

香港若能精准定义国际高端人才的新标准、在大湾区内实现合理的产业分工与转介，以及加强香港与内地人才信息的互通，就既能更好地发挥「一国两制」下的独特优势并为国家引进、留住并用好全球英才，亦能更有针对性地向内地索要政策支持，包括但不限于科研资金跨境自由流动、签证便利等，从而更好地打造为国际高端人才们量身定制的引才环境。

作者 陈家成

高奥士国际人才集团联合创办人