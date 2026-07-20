世界杯2026｜西班牙夺冠 罗淑佩赛后点评：优胜劣败 积极进取才有成果！

【世界杯冠军/决赛】本港时间周一凌晨举行的世界杯决赛，西班牙凭费伦托利斯加时的入球，1比0击败阿根廷夺冠。在场面上，西班牙足足20次射门、12次中目标，阿根廷只得2次射门，皆在加时阶段才出现，且不中目标；场面上西班牙亦全面压制阿根廷。

在本港，本身亦是足球迷的文化体育及旅游局局长罗淑佩，于启德零售馆与市民一同观赏决赛直播。她早上于社交平台简单点评赛事，形容是「优胜劣败」。

赛后到启德零售馆茶餐厅 叹沙爹牛肉面

罗淑佩形容：「1:0，紧张但不算精彩的世界杯（杯）决赛，但再次验证优胜劣败，积极进取才有成果的定律，恭喜西班牙队！2030年世界杯，西班牙将在主场争取衞冕啦！」

她又指观赛过后感到肚饿，「拉大队」连同同行的官员，到启德零售馆内的茶餐厅，叹沙爹牛肉面。

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