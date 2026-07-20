大棋盘︱美撤销9人制裁释正面讯号 商界访美短期难成行

美国近日未再延续7月14日到期的《香港正常化总统行政令》（第13936号）中的涉港国家紧急状态，有9人从制裁名单剔除，包括律政司司长林定国、驻港国安公署署长董经纬、国安委秘书长区志光等。在北京，商务部形容是履行双方经贸磋商共识的重要一步，特区政府亦表示肯定。中美贸易拉锯多时，香港亦深受影响，有正面消息固然是好事，但美国外交政策不确定性甚高，本港商界预料短期内难以恢复访美行程。

在过去一段长时间，不论中美关系变化，美国在港贸易都是录得巨额顺差，是赚钱最多的贸易伙伴。去年美国与香港之间的双边商品贸易总额达685亿美元，香港亦是美国与内地贸易的重要转口港，以及美国对外投资的重要地点。

港美经贸往来一向都多。

林健锋：美国政策朝令夕改 小心为上

本港商界素来与美国商界交流多，不时互访，香港总商会原定于去年4月访问美国，与当地商界交流。然而美国总统特朗普第二任期展开后，对外政策飘忽不定，去年向全球多地加征高额的「对等关税」，严重冲击环球经济，与中国关系亦一时之间跌至低点。总商会在这背景下，推迟了原定访美行程，本港政团或议员亦避免赴美。

特朗普今年访华与国家主席习近平会谈，双方同意构建「建设性战略稳定关系」，作为中美关系新定位，并达成多项共识，包括中国向美国采购农产品、放宽对美供应稀土、同意展开互降关税讨论等。外界关注两国经贸是否迎来新气象，这对港美未来经贸关系，同样有决定性影响。事实上，今次美方不再延续相关行政令，也是兑现两国经贸磋商共识的体现，当中有一定默契，加上9月「习特会」再次上演，美方有意与中国保持稳定关系，推动经贸发展。

不过长远而言，中美关系仍起伏不定，美国相关行政令部分仍有效，包括撤销香港特殊优惠待遇。曾长年代表总商会的行会成员林健锋向笔者指，港美向来有许多经贸往来，但美国政策朝令夕改，近期美伊谈判的拉锯就是好例子。他指访美取得成果的前提，是中美关系回到一个较稳定状态，但现时中美经贸争议长期发展，仍有待观察，必须小心为上，认为短期内毋须急于决定是否恢复访美。

他又指，今次撤销部分人士制裁固然是好的方向，但本港商界担忧仍存在，透露部分商界人士过去不曾参与政治活动或违法行为，近期入境美国做生意时都被刻意为难，「生意当然要照做，但美国这种态度，怎可能不担心呢？」因此本港商界对美国定必保持一定戒心，而过去几年传统欧美市场受地缘政治影响与香港隔阂增多，商界已把部分注意力转向新兴市场。

仍在美国制裁名单上的前全国人大常委谭耀宗指，制裁名单缩减是正面讯息，有助减少中美对峙气氛，而本港与美国经贸往来频繁，这对两地商界都有好处，至于是否访美就由商界决定。他提到，美国当初以《香港国安法》为由制裁中港人士，但现在撤销部分人士制裁，实际上是源于经贸磋商的成果，这也反过来说明当日美国所谓的「人权议题」只是借口，期望美方尽快修正错误，撤销其余人士制裁。

聂风