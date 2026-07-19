中国航天之旅考察团报名踊跃 蔡杰铭寄语同学保持求知欲及贡献国家　

「第九届中国航天之旅2026」今日举行（19日）启动礼，创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭致辞时指，今年考察团报名情况非常踊跃，各位同学是从122间中学、330名优秀面试者中脱颖而出，成为最终入选的70名代表之一，勉励他们保持求知欲、传承不畏艰难、迎难而上的航天精神，以及发挥香港所长、贡献国家。

蔡杰铭表示，这一届考察团的时机别具意义。因为今年5月，神舟二十三号载人飞船发射圆满成功，首位来自香港的载荷专家黎家盈博士随船顺利进驻国家空间站，并开展科学实验。这不仅是国家送给香港的一份创科厚礼，更标志着对香港创科实力及人才建设的充分肯定，亦是香港更好融入和服务国家发展大局的最佳实践。

深入考察中科院及中国航天科技集团基地

蔡杰铭称，这次考察团是一个极佳的起点，不但可走出课堂、拓宽视野，更是激发创科梦想、探索宇宙奥秘的契机。不仅是航天发展的见证者，更能拾级而上，成为主动参与的支持者，以至实质付出的贡献者。研学行程中将前往国家首都北京，亲身走进国家级的航天科研机构，深入考察中国科学院、中国航天科技集团的顶尖核心基地。更有机会近距离聆听两院院士，以及航天专家的亲身分享，形容「这是无数人梦寐以求的学习机会，也是一场真正开拓眼界的『圆梦之旅』。」

蔡杰铭对即将出发的同学们提出三点寄语，第一是保持追根究底的求知欲，希望同学们主动向内地的顶尖专家请教，在北京学到的每一份尖端知识和研习成果，未来都可以带回香港，成为推动本地科研的宝贵财富；第二要有传承载人航天精神，学习这份坚韧不拔的精神，回到香港后，面对生活中的大小挑战，都能像航天员一样，展现这种不畏艰难、迎难而上的航天精神；第三是发挥香港所长、贡献国家。

