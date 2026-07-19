香港律师会与澳门律师公会举行工作会议 就法律专业发展及跨境法律服务等深入交流

香港律师会上周五（17日）接待了一行39人、由澳门律师公会理事会主席黄显辉率领的澳门律师公会访港代表团。律师会会长汤文龙、副会长黄巧欣，以及理事陈国豪、袁凯英和胡庆业参与会议，双方就法律专业发展、专业监管、法律人才培育、普通法推广及跨境法律服务等议题进行深入交流。

就律师会管治架构、监管机制等交换意见

会议期间，律师会介绍香港法律专业的最新发展，以及律师会作为法定专业团体在维护专业水平、保障公众利益及促进法律服务发展方面的工作。双方就律师会的管治架构、常务委员会及专责委员会制度、专业监管机制，以及纪律调查程序等范畴交换意见，并分享两地法律专业团体在维持专业操守、提升服务质素及加强公众信心方面的经验。

代表团亦特别关注香港的专业弥偿基金制度。律师会介绍基金的运作模式及其在保障法律服务接受者、维持市场信心，以及支持法律专业稳健发展方面所发挥的重要作用。双方就风险管理、专业责任保障及法律服务市场的可持续发展等议题进行交流，并探讨不同司法管辖区的相关制度和实践经验。

在法律人才培育及专业发展方面，律师会分享持续专业进修、风险管理教育及海外律师资格考试等制度的发展情况。双方亦就法律专业如何适应国际化发展趋势，以及如何在维持高专业水平的同时促进法律人才流动和专业交流交换意见。

并就未来相关合作方向交换看法

此外，律师会介绍普通法中心的工作，包括与内地高等院校及专业机构合作推广普通法教育，以及透过培训课程和交流项目促进不同司法管辖区对普通法制度的认识。双方认同法律知识交流和人才培养对推动区域法律合作具有重要意义，并就未来相关合作方向交换看法。

会上，双方亦就粤港澳大湾区法律服务发展、跨境法律合作及法律专业面对的新机遇与新挑战进行讨论。双方一致认为，持续深化两地法律界交流合作、加强专业互信和经验互鉴，将有助推动区域法律服务高质量发展，并进一步发挥香港和澳门在国家发展大局中的独特优势。

律师会期待继续与澳门律师公会保持紧密联系，深化交流合作，共同推动法律专业发展，并为粤港澳大湾区法治建设及国家高水平对外开放贡献专业力量。