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AI取代重复性高工序 陈茂波：为人类释放时间和空间 技术创新应用终究取决于人

政情
更新时间：12:01 2026-07-19 HKT
发布时间：12:01 2026-07-19 HKT

财政司司长陈茂波表示，在AI的时代，与其被动适应变化，不如主动出击，更深度的理解个中原理，为己所用。对环球经济而言，人工智能是新的增长引擎，却也带来新的风险与挑战。没有一个经济体能够独自完成所有创新；也没有任何一个经济体能够独自应对所有风险。发展与治理必须并行，互惠合作与普惠发展必须重视，才能在走得快的同时，也走得稳、走得远。

他又指说到底，技术的创新与应用终究取决于人，「全民AI培训」由基础普及、专业转化到实务提升，帮助市民尝试用、学会用及更好应用AI。

与青年逛书展分享心得 陈茂波：AI取代重复度高的流程 可为人类释放时间和空间

陈茂波在网志指，正在湾仔会展举行的书展，今年不论书籍、展览还是讲座，都增添了不少创科和人工智能的元素；而人工智能这个主题的普及，也说明它已从书本上对未来的想像，逐渐走入生活，科技创新与人工智能已迅速成为我们生活中不可或缺的元素。

今年他继续相约年轻人一起去逛书展，并挑选一本人工智能应用和人机协作为主题的书送给他们。连同过去两年拣选的《十万个为什么》和《一图看懂物理》，就出现一条清晰的路径：探究原理、理解科学，再到前沿技术应用。

正从数字世界走向实体世界

他指，人工智能或将逐步取代重复度高的机械化流程，却同时可以为人类释放时间和空间，让大家更专注需要分析力和创造力的任务和事业。人工智能正在不同层面走向应用，包括从聊天对话走向物理世界的具身智能，反映它正从数字世界走向实体世界，渗透着生活的不同面向。AI带来的这一轮深远的变革，影响的不单是个别行业，而是学习、生活、工作、经营，以至创造方式本身。

互惠合作与普惠发展必须重视

对环球经济而言，陈茂波表示，人工智能是新的增长引擎，却也带来新的风险与挑战。没有一个经济体能够独自完成所有创新；也没有任何一个经济体能够独自应对所有风险。发展与治理必须并行，互惠合作与普惠发展必须重视，才能在走得快的同时，也走得稳、走得远。

他续称，未来在人工智能发展的竞争，不单是更大、更快的模型，更是应用场景、数据环境与人才的综合较量。而这波竞争也考验着如何让科技更普惠包容，真正惠及人类。香港锐意发展为人工智能的研发转化地、应用出海地、人才聚集地，以及全链条资金支持地；期望与各界携手，让人工智能成为高质量发展的新动能、数字民生的坚实底座，更成为青年逐梦、社会进步的桥梁、通道和舞台。
 

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