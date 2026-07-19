国际调解院︱郑若骅：首宗海事纠纷调解成功 彰显「公共产品」本质 探讨未来延伸服务至太空经济新兴领域

国际调解院总部于去年落户香港，至今运作约9个月，国际调解院秘书长郑若骅表示，调解是以和为贵、寻求共赢的「中国智慧」，而调解院落户香港，不仅体现了国际社会及国家对香港的信心，更能结合香港原有的仲裁与诉讼机制，发挥「一站式」争议解决的独特优势。调解院未来更计划将服务延伸至太空经济等新兴领域。

郑若骅今（19日）在电台节目表示，调解院签署国至今已由37个增至46个，缔约国已由8个增至16个。案件管理工作亦取得一定成就，目前已取得不止一个成功和解的案例，基于保密原则及无损害权利，大部分案件未能公开，其中一宗已获得当事方同意作有限度披露，是涉及一宗中国企业与新加坡企业之间的连锁式租船合约海事纠纷。

反映调解院工作不限于成员国

她指，新加坡目前尚未加入国际调解院，但只要双方同意，非成员国的企业同样能使用服务，反映调解院工作是国际公共产品，不限于成员国。过去国际海事争议多依赖伦敦进行仲裁。此案成功调解，体现香港不论地理、政治及经济环境都是安全、有韧性，能让国际当事方安心来港处理争议，为全球航运界开辟了除了仲裁之外、更具保密性且无损损害权利的全新选择。

郑若骅形容「没有最好、只有更好」，当更多人知悉调解院工作后，能将资讯辐射到更多地方，日后或愿意使用调解院服务，体现香港作为国际法律及争议解决中心地位。

积极实践「走出去、引进来」策略

为推广调解理念，秘书处积极实践「走出去、引进来」的策略。郑若骅称，团队已外访多个国家和地区，包括利雅得、杜拜、阿尔及利亚、摩洛哥及维也纳，直接向当地政府、企业和专业团体解说调解院的功能。至于「引进来」，亦有多国的政府、大使馆及商界代表来港拜访，国际调解院亦在5月举行全球调解峰会，以及随后于6月举办的成员国线上交流活动，下星期会再安排另一场线上培训，期望年底举办实体培训。

郑若骅指出，香港本身已拥有成熟的国际仲裁机构，并正计划设立国际商事法院。如今加上国际调解院，香港已完美建构出「调解、仲裁、诉讼」三位一体的「一站式」争议解决机制。当事人可以灵活选择「先调解、后仲裁」，亦可在仲裁的前、中、后期随时引入调解，并在需要执行裁决时寻求法庭协助。这种高度互补与交接的机制，将为全球当事人提供最优质、最便利的法律选择。

放眼未来，国际调解院将紧贴市场发展。郑若骅透露，除了传统争议，调解院正探讨设立大宗商品市场的争端调解机制，并积极关注全球太空经济迅速扩张所衍生的太空法律争议，未来不排除设立专门的委员会，为新兴领域提供适切的争端解决服务。

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