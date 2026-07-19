立法会全体议员赴京研修考察 李慧琼：了解国家最新发展好时机 经验有助推动北都发展

立法会主席李慧琼联同全体立法会议员今日（19日）前往北京，参加国家事务研修考察活动。李慧琼出发前于香港国际机场会见传媒时表示，是次属回归以来，立法会一众议员首次组团前往北京参加考察研修活动，意义重大，感谢中央安排及特区政府支持。

将拜访中央港澳工作相关机构 参与专题讲座等

李慧琼表示，考察团将透过专题讲座、交流及实地考察，加深了解国家最新发展情况，是很好的时机。行程期间，议员除拜访中央港澳工作相关机构外，亦会参与一系列专题讲座，与专家学者交流，了解国家最新发展指导思想、五年规划制定、国际关系、国家安全及法律体系等议题。

李慧琼称，考察团亦会安排实地调研，涵盖新质生产力、人工智能、航天航空、资讯科技应用等领域，同时了解中国共产党发展历程、基层治理、公共服务及历史文化保育等工作。

考察经验有助推动北都建设

李慧琼指，香港正处于开创新局面、实现新飞跃的重要时期。今届立法会上任以来六个多月，一直以守正创新、务实为民的方向履行职责，包括与政府建立协同研究及意见收集机制，就香港首个五年规划编制专题研究及民意收集报告，提交行政长官及行政机关研究。

李慧琼说，立法会亦已成立相关委员会，开始审议北部都会区发展专属法例，并加开会议审议通过新皇岗口岸条例。立法会认为，相关工作反映香港在融入及服务国家发展大局方面迈向新阶段。

李慧琼指出，透过今次研修考察，议员可获得第一手资料，了解国家最新政策方向及治理经验，有助提升审议香港法例及处理本地事务时的大局观，并借鉴国家发展经验。相关经验将有助推动北部都会区建设，以及制定香港首个五年规划，未来会更主动对接国家十五五规划，更好融入及服务国家发展大局。