美撤销林定国等9人制裁 刘兆佳料美方不欲纠缠国安问题 转趋务实护经贸 惟勿过分乐观

美国未再延续7月14日到期的《香港正常化总统行政令》（第13936号）中的涉港国家紧急状态，该行政令将终止，而命令中制裁的内地及香港官员，有9人从制裁名单剔除，其余39人已被列入另一份制裁名单。全国港澳研究会顾问刘兆佳接受《星岛》访问时表示，此举或反映美方在经贸利益上转趋务实，但他强调港方不应过分乐观，因美国随时可重新施加制裁。

调整制裁名单料有默契 意在维护经贸利益

刘兆佳分析，美国总统特朗普未必希望在国家安全问题上与香港及中国持续对立，「唔想再和中国、香港喺国安问题上纠缠」，以免损害美国与香港及中国之间的经贸联系。他认为，美方此举或源于特朗普与国家主席习近平会面后达成的某种「默契」，即透过减少敌意，共同构建「建设性战略稳定关系」，他认为美方和中方关系开始转向更务实态度，因此美国从国家利益出发处理与香港的关系。

移除官员安排缺乏逻辑 关键限制措施仍维持

被问及移除出制裁名单的原因，刘兆佳直言其决定「睇唔到逻辑」，美方官方说法是基于「国家紧急状态令」过期而终止相关行政命令的制裁，然而首批被制裁的核心官员，如时任中联办主任骆惠宁、时任行政长官林郑月娥、现任行政长官李家超等，目前仍被列于制裁名单中。

他猜测，唯一可能是美方此举仅是选择性免除少数在实施《香港国安法》时责任相对较小的人员，以此向中方释放「微弱善意」，但因情况混乱，不敢肯定其逻辑。

特朗普对华政策内部存分歧

刘兆佳又指，特朗普对华政策并非完全统一，在执行上，美方经济官员与国家安全官员的思想存在分歧，呈现出「一方面释出善意，另一方面继续打击」的混乱现象，如美方寻求稳定中美关系同时，依然严厉打压中国科技，包括禁止美国高科技公司向中国提供最先进的人工智能（AI）技术、收紧外国留学生签证规定等都对中国影响深远。

刘兆佳吁勿高兴太早

刘兆佳呼吁切勿过分乐观，「好多事而家唔好开心得太早」，鉴于美国拥有多项制裁法律，美方随时有权重新实施制裁，「就算今次唔制裁你，佢都可以第二日再制裁你」。他认为未来美方是否会扩大制裁或进一步放宽制裁，将完全取决于中美关系演变。

至于特朗普近期重提中国涉嫌干预2020年美国大选，刘兆佳认为主要出于美国国内政治考量，因担忧共和党在年底国会选举失去控制权，因而试图利用「中国因素」向选民施压，声称投给民主党即等同投给中国，以此巩固选票。他强调，虽然美国对华政策显得混乱、缺乏一致性，但压制中国的基本基调并未改变，任何收敛或退让均维护美国自身利益。

他又指，相较特朗普，前总统拜登任内较少采取实质的制裁行动，以黎智英案为例，尽管美国国会不断有声音要求制裁香港法官、检控官及个别律师，但拜登并未执行，特朗普随后亦未跟进，仅对少数检控官采取行动。

记者：李健威