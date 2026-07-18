宏福苑｜邓炳强认政府内部存分工过细问题 令市民感觉各家自扫门前雪

大埔宏福苑大火独立委员会昨日（17日）已完成最后一日听证会。保安局局长邓炳强今日（18日）在电台节目承认，政府部门在事件中确实存在可改善之处，内部存在「分工过细」的问题，予市民有「各家自扫门前雪」的感觉。他强调已进行多项检视，不会只单纯等待独立委员会的调查工作，包括强制要求关闭消防装置前必须申报，并承诺在24小时内完成审批；消防处亦已落实新安排，在转介投诉后必须持续跟进相关部门的后续处理，以确保防火总体责任落实，全力减低火警隐患。

保安局在宏福苑大火后已进行多项检视

邓炳强指，保安局事后已进行多项检视，并非单纯等待独立委员会的调查工作，亦明白委员会内对消防处的工作提出批评，局方同意消防的前置工作确实有可以改善的地方。他承认政府内部存「分工过细」问题，以防火门等防火隐患为例，过往一向由工务部门负责，消防处若在巡查中发现问题，会转介至相关部门，而局方现时明白相关做法并不足够，强调防火的总体责任仍应由消防部门承担。

邓炳强指出，消防处已落实更改做法，收到投诉后要即时转介予相关部门后，亦要跟进相关部门的后续处理工作，考虑是否需要采取进一步措施，以减低火警隐患。

改革消防装置关闭挂牌制度须事先申报

邓炳强又承认予市民「各家自扫门前雪」的感觉，强调火灾发生后已成立跨部门委员会，积极研讨法律改革及可即时改善的空间，期望能彻底根除以往曾经发生过的安全隐患。

针对宏福苑消防系统停用234日而消防处未有处理的情况，保安局局长邓炳强表示，将会改革现行的消防装置关闭挂牌制度。日后，所有大厦如因维修工程需要封闭消防系统，必须事前向消防处提交申请，一律不准事后通报。

严格审查申请并快速批核

邓炳强指出，消防处将会严格审查相关申请的合理性。若发现有大厦无限期停用消防系统，却无任何实质工程进度，当局将会立刻发出法庭命令，甚至作出检控。为平衡工程进度与居民安全，局方承诺会提供快速审批，在收到申请后的24小时内、甚至两至三小时内完成批核。在消防系统封闭期间，消防处亦会加派人员到场巡查，并会增设临时消防装置。