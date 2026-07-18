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孙东：以AI赋能香港未来 打造成全球AI创新重要策源地

政情
更新时间：13:21 2026-07-18 HKT
发布时间：13:21 2026-07-18 HKT

创新科技及工业局局长孙东今日（18日）以「以AI赋能香港高质量发展」发表网志，指昨日（17日）出席上海世界人工智能大会，听取国家主席习近平出席大会开幕式时发表的主旨讲话。孙东表示，特区政府正全方位推动人工智能（AI）发展，透过强化强化AI创新链及完善生态圈、全速兴建沙岭数据园区以在2032年提升算力36倍，并推行「全民AI」普及计划，全力打造香港成为全球AI创新的重要策源地。

强化AI创新链 完善生态圈

孙东指，特区政府正落实「AI产业化，产业AI化」方针，以强化AI创新链及完善AI生态圈。香港科学园、数码港和河套深港科技创新合作区香港园区已经汇聚过千间与AI相关的企业和初创公司，特区政府推出的「创科创投基金」优化版及即将于年内启动的「创科产业引导基金」，预计可引导市场投资包括AI在内的策略性新兴和未来产业，助力相关产业做大做强。

孙东参观2026世界人工智能大会的香港馆。孙东网志图片
孙东参观2026世界人工智能大会的香港馆。孙东网志图片

孙东续指，政府正全速兴建沙岭数据园区，预计2029年或之前开始营运，至2032年可提供18万PFLOPS（每秒千万亿次浮点运算）算力，相当于目前香港算力的36倍。

推「全民AI」普惠计划 料两年内将举办逾200场活动

另外，孙东表示政府已成立「检视支持更广泛应用AI所需的法律配套」跨部门工作小组，检视不同政策范畴内法律，能否配合包括AI在内的科技发展。政府已接纳香港科学园、数码港及生产力局就「全民AI」普惠计划所提交的建议书，计划两年内将举办逾200场活动，支援学生及中小企应用，缩窄数码鸿沟。

孙东在香港贸易发展局主办的AI驱动经济前沿与全球协同论坛上致辞。孙东网志图片
孙东在香港贸易发展局主办的AI驱动经济前沿与全球协同论坛上致辞。孙东网志图片

孙东强调，特区政府将全方位推动AI的蓬勃发展，动态检视和调整相关策略和措施，与全社会一起，共同打造香港成为AI发展的沃土良田，以AI赋能香港未来，让香港成为全球AI创新的重要策源地。

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