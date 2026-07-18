黄锦辉酒驾辞职︱谢小华：选管会认为现阶段举行补选可行性极低 不符合成本效益

选委会立法会议员黄锦辉早前因涉嫌醉驾被捕，其后辞任立法会议员。政制及内地事务局局长谢小华表示，选举管理委员会暂时认为现阶段举行补选的可行性极低，亦不符合成本效益，故暂不需考虑进行补选。

明年将有两大型选举加插补选不符成本效益

针对社会关注会否为立法会悬空议席举行补选，谢小华今（18日）在电台节目中透露，与选举管理委员会商讨后，双方均认为现阶段举行补选的可行性极低。她解释，今届选举委员会任期将于10月21日届满，若要补选必须在此之前举行，时间极为仓促。新一届选委会要到明年2月1日才正式就任，中间数个月的真空期令补选操作存在困难，加上明年3月起将接连举办行政长官选举及年底有区议会选举。一年内举办两场大型选举再加插一场单一议席补选，并不合符成本效益，因此认为暂时不太需要考虑补选。

就五年规划已收到逾2500份意见

另外，谢小华表示，政府正就本港的首份五年规划进行咨询，反应热烈目前已收到超过2500份意见，6大范畴内当中近半数，即约1200份意见与民生有关，包括宜居、就业及养老等，亦有大量意见关注北部都会区及创科发展，政府会运用人工智能及大数据分析市民意见；同时她表明，短期内为立法会空缺议席举行补选的机会微乎其微。

谢小华强调，五年规划一定会以民为本为出发点，希望将经济发展的红利转化为市民福祉。民生与经济发展环环相扣。香港的五年规划必须对接国家「十五五」规划的大方向，藉国家发展的「大引擎」带动香港的「小引擎」。

香港具备安全、国际化等优势吸纳人才

五年规划中最需要集中发展的，始终是创科同教育，未来的发展蓝图将结合北部都会区及「大学城区」的概念，实行「产学研」一体化，北都和大学城区不单是纯粹土地规划，而是透过破格思维让不同产业有序及环环相扣发展，结合科技、产业、人才等，例如将创新科技与大学研究结合，重点发展生命健康科技。以及利用香港作为国际金融中心的优势，吸引资金流投资创科公司，并将相关技术及标准出口至国际市场。

她重申，香港具备安全、包容、国际化及开放的优势，加上具吸引力的税制及生活环境，有绝对条件吸引全球顶尖科研人才留港发展。

对于有指五年规划会令香港失去市场经济的说法，但她认为，完全是谬误，认为市民不必担心，五年规划只是提供引导性方向，市场经济仍有很大的发展空间，香港融入和服务国家发展对香港本身亦有很好之处。

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