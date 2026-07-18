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美国结束涉港紧急状态 夏宝龙李家超等39人续受制裁

政情
更新时间：11:18 2026-07-18 HKT
发布时间：11:18 2026-07-18 HKT

美国未再延续7月14日到期的《香港正常化总统行政令》（第13936号）中的涉港国家紧急状态，该行政令将终止，而命令中制裁的内地及香港官员，有9人从制裁名单剔除，其余39人已被列入另一份制裁名单，包括中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙、行政长官李家超、政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强、维护国家安全委员会执行长刘赐蕙、警方国安处总警司李桂华、前中联办主任郑雁雄及骆惠宁、前行政长官林郑月娥、前律政司司长郑若骅等多名现任或前任中港官员。他们在美国的财产将继续被冻结，以及被禁止进行任何交易。

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美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）只未有延续「国家紧急状态」，并将当中仅基于上述行政命令而被制裁者，将从现有制裁名单移除，包括律政司长林定国、驻港国家安全公署长董经纬、前警务处处长萧泽颐、国安委员会秘书长区志光、警务处助理处长（国安）王忠巡、时任警务处助理处长（国安）赵咏兰、前警务处处长卢伟聪、前中联办副主任仇鸿和前中联办副主任杨建平。OFAC亦称，《2019香港人权与民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按后者受制裁者，已被列入另一张制裁清单。当中涉及39人。

特区政府发言人昨日（17日）表示，美国不再延续涉港国家紧急状态，是美方履行中美经贸磋商共识的重要一步。维护香港繁荣稳定符合中美共同利益，也符合国际社会的普遍期待。特区政府对美方涉港政策向积极方向调整表示肯定，希望美方尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来。

仍被制裁名单：

  1. 全国人大常委会副委员长蔡达峰
  2. 前最高人民检察院检察长、前全国人民代表大会常务委员会副委员长曹建明
  3. 政务司司长陈国基
  4. 前中联办副主任陈冬
  5. 前全国人大常委会副委员长陈竺
  6. 前律政司司长郑若骅
  7. 时任警务处国家安全处处长蔡展鹏
  8. 前全国人大常委会副委员长白玛赤林
  9. 前港澳办副主任邓中华
  10. 全国人大常委会副委员长丁仲礼
  11. 全国人大常委会副委员长郝明金
  12. 前中联办副主任何靖
  13. 前全国人大常委会副委员长艾力更‧依明巴海
  14. 前全国人大常委会副委员长吉炳轩
  15. 警务处国家安全处副处长简启恩
  16. 警务处国家安全处处长江学礼
  17. 前行政长官林郑月娥
  18. 时任警务处助理处长（国安） 刘赐蕙
  19. 行政长官李家超
  20. 中央驻港维护国家安全公署副署长李江舟
  21. 警方国家安全处总警司李桂华
  22. 前中联办副主任卢新宁
  23. 前中联办主任骆惠宁
  24. 全国政协副主席沈跃跃
  25. 中央驻港维护国家安全公署副署长孙青野
  26. 前全国人大常委会委员、前港区全国人大代表谭耀宗
  27. 前中联办副主任谭铁牛
  28. 保安局局长邓炳强
  29. 前政制及内地事务局局长曾国衞
  30. 前全国人大常委会副委员长万鄂湘
  31. 前全国人大常委会副委员长王晨
  32. 全国人大常委会副委员长王东明
  33. 全国人大常委会副委员长武维华
  34. 中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙
  35. 前中联办副主任尹宗华
  36. 前国务院副秘书长尤权
  37. 前全国人大常委会副委员长张春贤
  38. 前港澳办主任、前中联办主任张晓明
  39. 前中联办主任郑雁雄
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