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美国结束涉港紧急状态 夏宝龙李家超等38人续受制裁

政情
更新时间：11:18 2026-07-18 HKT
发布时间：11:18 2026-07-18 HKT

美国未再延续7月14日到期的《香港正常化总统行政令》（第13936号）中的涉港国家紧急状态，该行政令将终止，而命令中制裁的内地及香港官员，有9人从制裁名单剔除，其余39人已被列入另一份制裁名单，包括中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙、行政长官李家超、政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强、维护国家安全委员会执行长刘赐蕙、警方国安处总警司李桂华、前中联办主任郑雁雄及骆惠宁、前行政长官林郑月娥、前律政司司长郑若骅等多名现任或前任中港官员。他们在美国的财产将继续被冻结，以及被禁止进行任何交易。

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美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）只未有延续「国家紧急状态」，并将当中仅基于上述行政命令而被制裁者，将从现有制裁名单移除，包括律政司长林定国、驻港国家安全公署长董经纬、前警务处处长萧泽颐、国安委员会秘书长区志光、警务处助理处长（国安）王忠巡、时任警务处助理处长（国安）赵咏兰、前警务处处长卢伟聪、前中联办副主任仇鸿和前中联办副主任杨建平。OFAC亦称，《2019香港人权与民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按后者受制裁者，已被列入另一张制裁清单。当中涉及39人。

特区政府发言人昨日（17日）表示，美国不再延续涉港国家紧急状态，是美方履行中美经贸磋商共识的重要一步。维护香港繁荣稳定符合中美共同利益，也符合国际社会的普遍期待。特区政府对美方涉港政策向积极方向调整表示肯定，希望美方尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来。

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