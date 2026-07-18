新皇岗口岸｜拟参考启德体育园开幕经验进行测试 邓炳强指开通不求快而牺牲舒适度

立法会昨日（17日）三读通过《皇岗口岸港方口岸区条例草案》，保安局局长邓炳强今日（18日）在电台节目表示，由于不能重用旧口岸，而皇岗新口岸并无后备方案，因此必须确保运作完全畅顺后才会开通。他重申当局不会为了追求尽快开通而牺牲市民的舒适度，故现阶段无法给出确切的开通日期，但目标是尽快落实。当局拟参考启德体育园经验进行开通测试。

邓炳强表示，7月31日凌晨零时起，港方口岸区将正式成为香港地方。随后当局将在大楼进行设置工程，并与内地方面针对系统、交通及人流展开各项测试，确保机件与各个环节运作流畅，道路不致挤塞，会尽快开通新口岸。

立法会昨日（17日）三读通过《皇岗口岸港方口岸区条例草案》。资料图片

保安局局长邓炳强。资料图片

新皇岗口岸。资料图片

邓炳强指审议过程均依足立法会程序，绝无马虎。资料图片

会参考过往大型基建项目开幕经验

他续指，测试目的是确保基建无问题，流程和机械畅顺，道路不会挤塞，会参考过往大型基建项目开幕，如启德体育园的经验。他举例多年前赤𫚭角新机场启用时较为混乱，强调最重要的是保障市民体验，避免出现需要市民排队的情况。而政府仍需处理相关配套的附属法例，包括规范市民过关以及的士上落客等禁区安排。

对于条例在刊宪4日后即获得三读通过，邓炳强解释，在获得国务院批覆后，本港有责任在7月31日前完成本地立法程序。他强调，审议过程均依足立法会程序，条例亦获得充分讨论，审议过程绝无马虎。他感谢立法会从速处理条例草案，指今次快速通过属于个别事件，形容立法会议员是「挨义气」加班加会，以急市民所急的态度，为此项重大民生工程不辞劳苦，从速处理条例草案。

邓炳强：保安局在宏福苑大火后已进行多项检视

另外，大埔宏福苑大火独立委员会昨日已完成最后一日听证会，邓炳强透露保安局事后已进行多项检视，并非单纯等待独立委员会的调查工作，亦明白委员会内对消防处的工作提出了一些批评，局方同意消防的前置工作确实有可以改善的地方。他解释，以往公务员分工非常细致，以防火门等防火隐患为例，过往一向由工务部门负责，消防处若在巡查中发现问题，会转介至相关部门，而局方现时明白相关做法并不足够，强调防火的总体责任仍应由消防部门承担。

邓炳强指出，消防处已落实更改做法，收到投诉后要即时转介予相关部门后，亦要跟进相关部门的后续处理工作，考虑是否需要采取进一步措施，以减低火警隐患。