邓炳强偷闲逛书展满载而归 撑学堂同期严师傅咏春大作︱Kelly Onine

香港书展于7月15至21日在会展举行，保安局局长邓炳强今日（17日）忙里偷闲到场扫货，主题非常广泛，有武术、饮食，甚至有人气公仔LABUBU绘本，难怪他说是「满载而归」。

邓炳强于社交平台发文表示，他下班后特意前往书展，其间购买了多本书籍，包括其学堂同期的严师傅之咏春著作、介绍本港地道美食与食谱的《港式滋味》，以及热门角色LABUBU的绘本。他形容自己今次行程「满载而归」，并非常敬佩严师傅推广中华武术的坚持。

购学堂同期严师傅咏春著作

邓炳强特别提到，今年除了购买自己喜爱的书籍外，更特意前往选购其学堂同期的严师傅的大作《寻桥王·骆耀：寻找咏春的奥秘》，指自己非常敬佩严师傅对推广中华武术的坚持。

搜罗香港情怀书籍及LABUBU绘本

此外，邓炳强亦在书展中看见不少具备香港情怀的书籍，并购入了两册《港式滋味》。他指出，该套书最特别之处在于，除了带领读者缅怀地道美食外，还会教授如何在家中自行炮制，非常有意思。

同时，他亦在现场发现LABUBU的绘本。他表示，平时经常看见相关的公仔，其夫人亦有许多收藏，如今发现原来有绘本出版，认为相当值得收藏。邓炳强形容，今年在书展中满载而归，这批新书充实了其书柜，看来需要花费不少时间慢慢细味。

图片来源：邓炳强fb