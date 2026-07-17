大棋盘即时点评︱7.28首办「特首与议员对谈交流会」 不限议题 政府消息：毋须顾虑直播畅所欲言

新一届立法会上任半年，行政长官李家超早前与立法会主席李慧琼沟通并达成共识，拟于7月28日在立法会前厅或宴会厅，举办首次「行政长官与立法会议员对谈交流会」，行政署今日（17日）已致函立法会秘书处。特首在信中表示，对谈交流会可让大家在从容环境下，展开「有温度、有深度」的直接对谈，届时特首会先分享他对「爱国者治港」的实践体会，之后开放对谈。「对谈交流会」不设议题限制，可涵盖国家、香港和国际事务，以至工作心得和经验分享；内容弹性灵活，期望增进彼此沟通，巩固政府和立法会的改革伙伴关系，更好发挥双方互相制衡、互相配合作用，进一步开创「爱国者治港」价值。

闭门场地不设镜头

政府消息人士向《星岛》透露，今次交流会选定7月28日举行，时间点经过铺排，刚好是全体议员7月19日至25日赴京参与国家事务研修考察完结后第3日，议员刚完成内地研修，势成为当日重点交流内容。

本届政府强调重视行政立法关系，推出前厅交流会、行政长官互动交流答问会，今次新设的「对谈交流会」不设直播，而是采用如前厅交流会的闭门形式。消息人士解释，闭门场地不设镜头、议题不设任何限制，议员毋须顾虑直播形象、用词尺度，放下束缚畅所欲言，大胆表达意见。政府正就「五年规划」及《施政报告》，但仅属其中两个可讨论的议题，当日话题完全交由与会者自由发挥，无硬性规限。

有议员得悉安排后感惊喜，认为交流会举行时间适逢其时，所见所闻可直接跟特首分享；相较正式会议，交流会更灵活轻松，毋须担心镜头前的表现，可开放地建言献策，亦反映政府重视议员声音。

李家超上任后，除推出前厅交流会，亦「升级」特首答问会，变为「互动交流答问会」，由单向问答升级为双向互动模式，并由特首设定宏观、高层次议题，例如发展新质生产力、深化国际交往合作、加快发展北部都会区等。至于今次新设的「对谈交流会」，可说是过往两种互动模式的「改良升级版」，举办地点、交流内容更为自由灵活。

部分议员或未能出席 特首称理解

全体议员本月中完成北京考察后，部分议员已安排「放暑假」外游，或到其他地方考察或北上开会，未必能抽身出席今次「对谈交流会」。特首信件亦提及，充分理解或有议员因事未能出席，并期待未能到场的议员可留待下一场对谈交流会再作交流。

有政界人士指，即使处于休会阶段，相信议员亦愿意抽空参与交流会，一来议员刚完成北京研修，有大量观察心得待分享；二来香港正推进五年规划咨询、新一份《施政报告》亦进入筹备阶段，纵使当日话题无任何约束，此时间窗口仍属难得的沟通机会。

聂风