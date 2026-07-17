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美不再延续涉港国家紧急状态 特区政府表肯定 促恢复并加强正常经贸往来

政情
更新时间：21:39 2026-07-17 HKT
发布时间：21:39 2026-07-17 HKT

中国商务部网站今日（17日）确认，美国不再延续涉港国家紧急状态。特区政府发言人表示，美国不再延续涉港国家紧急状态，是美方履行中美经贸磋商共识的重要一步。维护香港繁荣稳定符合中美共同利益，也符合国际社会的普遍期待。特区政府对美方涉港政策向积极方向调整表示肯定，希望美方尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来。

特区政府希望美方尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来。
特区政府希望美方尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来。

商务部新闻发言人今日回答记者提问时指，中方注意到有关情况。在中美马德里经贸磋商中，美方就有关涉港、投资等问题作出承诺。近期，美方已向中方确认，第13936号行政令中的涉港国家紧急状态今年到期后不再延续，该行政令将终止。美方有关行动是履行双方经贸磋商共识的重要一步，中方对此表示赞赏。

发言人强调，维护香港繁荣稳定符合中美共同利益。美方涉港政策向积极方向调整，也符合国际社会的普遍期待。希望美方恪守有关国际公约和双方共识，尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来，为构建中美建设性战略稳定关系发挥积极作用。

美国总统特朗普特朗普于首届任期、2020年7月签署该行政命令，因应香港局势宣布「国家紧急状态」，取消多项对港特殊和优惠待遇，其后每年延长。

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