特首拟办「与议员对谈交流会」 首场7.28举行 议题不设限

本届政府上任后，行政长官李家超为加强与立法会议员沟通，设立前厅交流会，以及行政长官互对交流答问会。行政署今日（17日）致函立法会，指行政长官拟举行「行政长官与立法会议员对谈交流会」，双方拟定在7月28日在立法会前厅或宴会厅首次举行。行政长官将先分享他对「爱国者治港」的实践体会，之后开放对谈，议题不设限制，旨在增进彼此了解和沟通，以巩固政府与立法会的合作关系。

行政长官拟举行首次「行政长官与立法会议员对谈交流会」。

行政长官将先分享他对「爱国者治港」的实践体会，之后开放对谈。

不设议题限制 增进彼此了解

行政署署长今日致函立法会秘书长，指为进一步加强政府与立法会的沟通和互动，行政长官建议举行「行政长官与立法会议员对谈交流会」，让双方在从容的环境下，进行有温度、有深度的直接对谈。

首场交流会已获立法会主席支持，双方议定于7月28日在立法会前厅或宴会厅举行。届时，行政长官将首先分享对「爱国者治港」的实践体会，随后开放对谈。对谈议题不设限制，可涵盖国家、香港及国际事务，以至工作心得和经验分享。

由于当日正值立法会休会期，行政署表示，行政长官充分理解部分议员可能因已有事务安排而未能出席，并期待在下次对谈交流会再与议员交流。

信中提及，行政长官自上任以来，一直重视行政立法关系，持续透过不同方式增进双方沟通和互动。过去的互动举措包括引入「立法会前厅交流会」，以及将单向的行政长官答问会，提升为双向互动的「行政长官互动交流答问会」。此外，行政长官亦于本届立法会议员宣誓就职当日，亲临立法会向全体议员致辞祝贺，作出勉励及期盼；并在现届立法会第一次大会上发言，积极推动行政立法共建香港。