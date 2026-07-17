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「焚书坑儒」喻国安处搜书店？陈颖欣澄清：造谣者用会议相误导公众︱Kelly Online

政情
更新时间：19:15 2026-07-17 HKT
发布时间：19:15 2026-07-17 HKT

警务处国家安全处日前搜查旺角「留下书舍」和「田园书屋」，以涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪拘捕5人，并检走大批有煽动意图的书籍刊物。近日网传工联会立法会议员陈颖欣回应该事件时，以「焚书坑儒为秦朝带来社会稳定」作比喻，引起热议。

斥造谣者居心叵测

陈颖欣今日（17日）澄清，自己从未为事件作出该评论，抹黑造谣者使用一张她立法会会议发言的相片，加上「焚书坑儒」及「秦朝」等字句，误导公众。她批评造谣者的卑劣行径居心叵测，绝是不折不扣的「软对抗」行为，必须予以严厉谴责。若有人刻意散布虚假资讯挑动社会情绪，必须作出反驳，以让公众了解此些为虚假资讯。

软对抗恶行并未平息

陈颖欣强调，香港国安法实施至今，本港已止暴制乱，恢复法治稳定，可是「软对抗」及海外反中乱港恶行并未完全平息，对香港维护国家安全、繁荣稳定仍构成不可低估的风险。面对抹黑和造谣，社会一定要敢于把真相说出来，揭穿假消息、假新闻背后的政治目的，当年对抗黑暴乱港亦然，今天亦然，必须持续保持警觉，明辨是非，做好反驳队角色，维护国安。

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